תחושת התרוממות ורוממות רוח עטפה אמש את היכל ישיבת מיר המעטירה בברכפלד, כאשר מאות בחורי הישיבה זכו לקדם את פני ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, אשר הגיע במיוחד למסור שיחת חיזוק והתעוררות בימים נשגבים אלו, לקראת יום הדין הקרב ובא | הבחורים בראשות רבני הישיבה האזינו בחרדת קודש לדברי החיזוק וההדרכה של ראש הישיבה ובסיומו זכו להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים