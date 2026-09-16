הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי למרות התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות, "כולנו מבינים שזה לא יקרה". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס ולהשלים את העבודה".

כיכר השבת