מבזקים נוספים
הולכת רגל נפגעה מרכב בחיפה ופונתה במצב בינוני
אישה בת 54 נפגעה הבוקר (שעה 06:34) מרכב סמוך לטיילת חוף הכרמל בחיפה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה
רחפן רוסי מסוגל לעקוף שיבושי תקשורת באמצעות סיב אופטי, אבל בסרטון שהופץ ברשת נראית אישה אוקראינית מנטרלת אותו (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מצמרר: המסוק התרסק באמצע שהעביר שידור חי - הצלמת וכלל הנוסעים נהרגו
מסוק של חברת חדשות התרסק במהלך צילומים בלוס אנג'לס, כאשר האירוע כולו תועד מתוך המסוק עצמו | כלל הנוסעים מתו בהתרסקות (חדשות)כיכר השבת
כ"ץ: ארה"ב לא תפרק את החמאס מנשקו, צה"ל ערוך להשלים את המשימה
שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי למרות התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות, "כולנו מבינים שזה לא יקרה". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס ולהשלים את העבודה".כיכר השבת
החות'ים טוענים: הפלנו מטוס F-15 סעודי במחוז מארב
החות'ים פרסמו הודעה רשמית לפיה הפילו מטוס קרב מסוג F-15 של חיל האוויר הסעודי בשמי מחוז מארב בתימן.קובי אטינגר
טיסת בלהות: המטוס האיראני התפרק באוויר מעל הנוסעים
מה שהחל כטיסה שגרתית למדי הפך בתוך דקות למאבק על חזרה בטוחה לקרקע: צמיג התנתק, המטוס רעד וחלקים מחיפוי התא קרסו מול הנוסעים (חדשות בעולם)דני שפיץ
השר איתמר בן גביר הגיע לסליחות אצל הרב יגאל כהן והתקבל בחום ובאהבה
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השתתף באמירת סליחות אצל מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן | יחד עמו הגיעו נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, ובנו שובאל בן גביר, המשרת ביחידה מובחרת | הרב קיבל אותם בחום ובאהבה ובירך אותם להמשך הצלחה (חדשות)חזקי שטרן
תיעוד חריג: לוחמי שייטת משתלשלים ממסוק על גג מבנה • צפו
כוחות צה"ל פעלו הלילה (שלישי) בכפר יטא, שבדרום חברון | תושבים ערבים תיעדו כוחות מיוחדים כשהם משתלשלים ממסוק על גג מבנה במהלך הפעילות • צפו בתיעוד (צבא)ב. ניסני