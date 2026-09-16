מבזקים נוספים
השלד המסומם מתחת לגשר: האיש שנגע בתחתית והפתיע את כולם
אחרי 15 שנות הרואין וגוף שצנח למשקל מחריד, דני היה בדרך לבית הקברות - אבל למה שקרה איתו ארבע שנים אחרי כן, אף אחד לא היה מאמין (חדשות בעולם)דני שפיץ
14 לוויינים רוסיים על מטרה אמריקנית אחת: כך לחם פוטין לצד איראן
14 לוויינים רוסיים חגו מעל בסיס אמריקני בסעודיה לפני התקיפה | התוצאה: מטוס AWACS הושמד ו-12 חיילים נפצעו | הברית בין מוסקבה לטהראן מתהדקת | ללא הסיוע הרוסי, לאיראן לא הייתה כל אפשרות לבצע את התקיפה שהנזק שלה מוערך במאות מיליוני דולרים, והפסד של מטוס מתקדם במיוחד - ששהה שם במקרה | כך לחמה רוסיה לצד איראן - נגד ארה"ב (חדשות)כיכר השבת
מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? • צפו (יהדות)כיכר השבת
המגישה הנסערת הודיעה: "הצוות שלנו התרסק" - והשידור הופסק לפתע
התרסקות המסוק בשידור חי אמש ברחובות לוס אנג'לס מסעירה את קהילת התקשורת האמריקנית, כאשר שלושה עיתונאים איבדו את חייהם ברגע אחד - ולעיני עשרות אלפי צופים | באולפן, נאלצו להפסיק את השידורים בעקבות התקרית, המגישה הנסערת הודיעה: הצוות שלנו התרסק (בעולם)ישראל גראדווהל
שגב הימים הנוראים: הגאון רבי שרגא שטיינמן חיזק את בחורי "ברכת שמואל"
כשאווירת ימי הרחמים והסליחות בשיאה, הגיע חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן אל היכל ישיבת 'ברכת שמואל', שם נשא משא התעוררות, וקרא לבחורים לנצל כל רגע פנוי לתורה ולתפילה | בסיום השיחה עברו הבחורים להתברך בברכת השנים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
אחרי חיסול מפקד חטיבת רפיח בחמאס: עימות חריף בין ישראל כ"ץ ועופר וינטר
חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס מעורר עימות חריף בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לעופר וינטר | כ"ץ: "רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים" | וינטר: "הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. הגירה מרצון אין" (חדשות)קובי אטינגר
טילים במיליארדים, שקיות ברגליים: הצצה לשוק שבשליטת החות'ים
בעוד החות'ים מציגים כוח צבאי ומרחיבים את שליטתם, תיעוד שמופץ ברשת מציג תמונה אחרת לחלוטין של החיים ברחובות תימן (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר