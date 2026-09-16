אחרי 15 שנות הרואין וגוף שצנח למשקל מחריד, דני היה בדרך לבית הקברות - אבל למה שקרה איתו ארבע שנים אחרי כן, אף אחד לא היה מאמין (חדשות בעולם)

דני שפיץ