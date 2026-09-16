פועל בן 19 נפצע באתר בנייה בתל אביב ופונה במצב בינוני

ראש ממשלת קנדה מארק קרני חשף את המתנה הביזארית שהעניק לו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לאחר שהעניק לו את ה"מתנה" המיוחדת מאוד לדבריו של טראמפ, האחרון נזכר להזהיר אותו: "הם עלולים לירות בך" | הסיפור המלא (חדשות)

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