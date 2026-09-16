למרות הבטחות מפורשות: בית הדין בצפת ננעל על מנעול ובריח

הבוקר (רביעי), למרות הבטחות מפורשות מדרגים בכירים ולמרות זעם ציבורי מתמשך, שערי בית הדין הרבני בצפת ננעלו על מנעול ובריח. המשמעות המיידית: אלפי תושבים מצפת, הגליל והגולן נאלצים מעתה לכתת רגליים עד לטבריה אפילו עבור הסדרת הליכי גירושין, ירושות ועניינים משפטיים דחופים נוספים.

המהלך הדרמטי עורר גל התנגדות חריף בקרב רבנים ותושבים, שטענו כי מדובר במכה אנושה לשירותי הדת והצדק הניתנים לתושבי הצפון. רק לפני כמה שבועות הגיע הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, לביקור חירום במקום והתחייב נחרצות בפני העובדים כי בית הדין לא ייסגר. אולם, למרות ההבטחות המפורשות, הדחפורים הבירוקרטיים המשיכו לדהור קדימה.

כפי שפרסם לראשונה רובי המרשלג בכאן חדשות, משרד האוצר הוא מי שהוביל ודחף באגרסיביות את המהלך במטרה לאחד את בתי הדין בצפת ובטבריה כחלק מצעדי התייעלות כלכלית ותפעולית. בעוד שבמנהלת בתי הדין הרבניים ניסו בכל כוחם לבלום את רוע הגזרה, במשרד האוצר טענו מנגד כי הדיור הממשלתי פעל לקידום האיחוד אך ורק לבקשת המערכת עצמה.

כעת, עם השלמת המהלך החד-צדדי והסגירה בפועל, המאבק הציבורי מגיע לסיומו העגום, ומותיר את תושבי צפת והסביבה מול מציאות חדשה ומורכבת. תושבים רבים מביעים תסכול עמוק מהמצב החדש, שמחייב אותם לנסוע עשרות קילומטרים עבור כל הליך משפטי או דתי.

יצוין כי בחודש שעבר נסגר בית הדין הרבני בחיפה באופן זמני בעקבות תקלה חמורה במערכת המיזוג במבנה. מנהל בתי הדין הרבניים, האב"ד הרב אייל יוסף, הודיע אז על הסגירה המיידית, לאחר שהמזגנים בבית הדין לא פעלו למעלה משבועיים. "המצב בלתי אפשרי, באי בית הדין והעובדים סובלים קשות", הבהיר הרב יוסף אז.

בית הדין בחיפה פועל במבנה של בית הפניקס, המשמש אותו כמבנה זמני מאז המעבר אליו לפני כשנה וחצי, לאחר שהמבנה הקודם נפגע במהלך המלחמה עם איראן. עם זאת, התקלה במערכת המיזוג לא הוצגה כקשורה לנזקי המלחמה.