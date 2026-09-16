הנסיך ויליאם ורעייתו קייט מידלטון נאלצים להתמודד עם מציאות חדשה ומורכבת בעקבות חזרתם הבלתי צפויה של הנסיך הארי ומייגן מרקל להתגורר בבריטניה.

מעברם של בני הזוג לבריטניה החזיר לקדמת הבמה את המתיחות המשפחתית, ומציב את יורש העצר ורעייתו תחת עומס רגשי ולחץ ציבורי סביב אופן התנהלותם העתידית.

סביב ההתמודדות החדשה אמר מחבר ספרים על בית המלוכה כי "ויליאם וקייט יכולים לטעון שהמיקוד שלהם חייב להיות בהם ובמשפחתם, אך יהיה עליהם לחץ לגבי האופן שבו יתקשרו עם הארי ומייגן ומשפחתם בעתיד".

גורם בארמון הוסיף כי המתיחות בין הצדדים "גדלה משמעותית. כשהם היו בקליפורניה, והבטת דרך זכוכית המגדלת, לא יכולת לראות את זה מקרוב, אבל זה שוב עומד להם מול העיניים".

הנסיך הארי ומייגן מרקל הגיעו לבריטניה ב-26 באוגוסט 2026 יחד עם ילדיהם ארצ'י וליליבט, צעד שגרר פרסום מכתב רשמי מטעם המלך צ'ארלס המבהיר כי השניים אינם פועלים כחברים עובדים של בית המלוכה. פרשנים מציינים כי "המלך וויליאם מאוחדים לחלוטין לגבי כך שהסאסקסים לא מייצגים את משפחת המלוכה. זה ללא ספק עד כמה הם בסנכרון בעניין הזה".

גזרה נוספת בהתמודדות היא הנתק המוחלט בין שני האחים, כאשר מקורות מדווחים כי אין ביניהם כל שיח. "השקפתו של ויליאם ברורה - כל מערכת יחסים שיש לאביו עם הארי או עם הסאסקסים כמשפחה תלויה לחלוטין בו. אבל במבט לעתיד, לא תהיה לו שום מערכת יחסים איתם, בתפקיד מקצועי או פרטי כלשהו", הבהירו בסביבת הארמון, בעוד גורם אחר ציין כי "זה היה מאוד קשה עליהם, ולא הייתי מאשים את ויליאם על כך שהוא זהיר".

היסטוריונים המתארים את המצב החדש ציינו כי "נכון לעכשיו, זה עבר מלהיות מלחמה חמה למלחמה קרה מאוד". מנגד, הגישה הרשמית שמובילים ויליאם וקייט למצב היא "לשמור על קור רוח ולהמשיך הלאה. הם רואים בזה מופע שוליים והיסטוריה עתיקה".

מזכירת העיתונות לשעבר של המלכה אליזבת הסבירה כי בני הזוג מנסים לסנן את הרעשים: "הם מאירים אור על דברים שחשובים להם. מה שהם לא רוצים זה שכל הרעש האחר הזה יהפוך להסחת דעת". עם זאת, מומחים מעריכים כי הנוכחות של הסאסקסים בבריטניה תמשיך להעיק: "זה יהיה מתיש באופן בלתי יאומן. הם תמיד ייאלצו להביט מעבר לכתף ולשקלל אותם. וכל מה שביכולתם לעשות הוא להסיט את המבט. עם זאת, הם יקבלו המון עקצוצים ושאלות: 'מתי תשלים עם אחיך?'".

לצד ההתמודדות הזו, ויליאם וקייט עוברים שינוי משמעותי גם בביתם הפרטי, כאשר בנם הבכור הנסיך ג'ורג' בן ה-13 החל את לימודיו בפנימיית איטון ב-8 בספטמבר 2026. ביום הגעתו קיבל אותו המנהל במילים "ברוך הבא. בהצלחה. תהנה", ועד ראייה סיפר כי "הוא נראה רגוע ומאושר".

עבור המשפחה מדובר במעבר דרמטי, וכפי שהגדירו זאת מומחי חינוך: "זה לא הורדה - זו מסירה; זה מעבר מסיבי". הערכות בממלכה גורסות כי "קייט תתגעגע אליו, כמובן. אני מניח שיהיו הרבה כתיבת מכתבים והחזרתו בסופי שבוע בהפסקות מוגדרות".

הבחירה באיטון נתפסת כצעד שקול ובטוח: "בחירה בדבר הבטוח, הם רצו מראה רענן, אבל זה מהימן, נוסה ונבדק, והם יודעים שתהיה דיסקרטיות מוחלטת. הם לא חייבים להמציא מחדש פרוטוקולים כלשהם".

חבר של בני הזוג הוסיף כי "השאיפה הראשית של ויליאם היא לרצות שלילדיו יהיו חיים נורמליים ככל האפשר כשהם ילדים. הוא וקייט מצליחים בזה מאוד".

בכל הנוגע לכוונותיהם של הארי ומייגן, בארמון מציינים כי "משפחת המלוכה עדיין לא יודעת מה המניעים שלהם", ואפשרויות הפיוס נראות רחוקות.

"זה ברור מאוד קשה. האמון נשבר. בוא נקווה שזה לא נשבר לחלוטין, ויש סדק בשריון משני הצדדים ויוכל להיות סוג של פיוס. אבל זה לא קורה בזמן הקרוב", אמרה דוברת לשעבר בארמון.

מומחים הוסיפו כי "דיאנה הייתה שונאת את כל זה והייתה מדביקה את ראשיהם יחד ולא הייתה מאפשרת לזה לקרות". למרות הכל, ויליאם וקייט ממשיכים להפגין חזות מאוחדת, ובאירוע באיטון תוארו כמי שהיו "התמונה של הורים גאים, כפי שיש להם כל זכות להיות".