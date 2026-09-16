מבזקים נוספים
לברך ולהתברך; הגיסים האדמו"רים נועדו יחדיו בירושלים
האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אמש (שלישי) לביקור במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא, לברך ולהתברך בברכת השנים | האדמו"רים הרחיבו בנועם שיח ברום גדלת הימים הנשגבים, ולאחר ברכת לחיים נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
בשורה לנוסעים לכותל - אחרי שנתיים: האוטובוסים חוזרים לשער האשפות
אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פגיעה חמורה בפרטיות: עיריית בית שמש ומינהל הרווחה נקנסו; הפרה תקנות"
מידע רפואי ורווחה של 4,600 תושבים נחשף באתר העירייה • הרשות קבעה הפרות חמורות בניהול מאגרי מידע | "פגיעה קשה בפרטיות" (חוק ומשפט)בני סולומון
שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר
אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
אחרי שנים של מאבק: היהודי שנידון למוות בעיראק שוחרר ויגיע לארץ
בנימין בן לימור שוחרר מהכלא בעיראק לאחר שנים של מאבק • עונש המוות בוטל בעקבות הסכם סולחה וקמפיין בינלאומי | צפוי להגיע לארץ ולהתקבל לישיבת אש התורה בירושלים (חדשות חרדים)חזקי שטרן
תאונה בכביש 2 סמוך לנווה ים: 2 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (14:17) בכביש 2 סמוך לנווה ים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב"ם שני נפגעים: גבר בן 28 במצב בינוני עם חבלת גב, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
נשיאת נציבות האיחוד האירופי מציעה לקנדה להצטרף כשותפה
אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופאי, אמרה לראש ממשלת קנדה מארק קרני: "הייתי רוצה לפעול יחד איתך כדי לפתוח בפני קנדה את האפשרות להפוך למדינה הראשונה שתצטרף לאיחוד האירופי במעמד של שותפה". ההצעה מגיעה על רקע עימותי הסחר בין הנשיא טראמפ לראש ממשלת קנדה, ועל רקע הקירבה בעמדות המדיניות של קנדה לאלה של האיחוד האירופי.קובי אטינגר