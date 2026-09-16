מבזקים נוספים
פגיעה חמורה בפרטיות: עיריית בית שמש ומינהל הרווחה נקנסו; הפרה תקנות"
מידע רפואי ורווחה של 4,600 תושבים נחשף באתר העירייה • הרשות קבעה הפרות חמורות בניהול מאגרי מידע | "פגיעה קשה בפרטיות" (חוק ומשפט)בני סולומון
שיחה מסורתית וריקוד 'עוצו עצה': תיעוד ענק מהופעתו של הגר"ד לנדו בישיבת מיר
אלפי תלמידי ישיבת מיר השתתפו היום (רביעי) בשיחה המסורתית לעשרת ימי תשובה, שמסר ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו | בשיחה השתתפו כל רבני וראשי הישיבה | בסיום השיחה חיזק ראש הישיבה את לומדי התורה, ובהמשך פצח בריקוד נלהב בשירת 'עוצו עצה ותופר' |שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
תאונה בכביש 2 סמוך לנווה ים: 2 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (14:17) בכביש 2 סמוך לנווה ים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב"ם שני נפגעים: גבר בן 28 במצב בינוני עם חבלת גב, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
נשיאת נציבות האיחוד האירופי מציעה לקנדה להצטרף כשותפה
אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופאי, אמרה לראש ממשלת קנדה מארק קרני: "הייתי רוצה לפעול יחד איתך כדי לפתוח בפני קנדה את האפשרות להפוך למדינה הראשונה שתצטרף לאיחוד האירופי במעמד של שותפה". ההצעה מגיעה על רקע עימותי הסחר בין הנשיא טראמפ לראש ממשלת קנדה, ועל רקע הקירבה בעמדות המדיניות של קנדה לאלה של האיחוד האירופי.קובי אטינגר
שריפה בביתר עילית - מאמצי כיבוי נרחבים ופעילות משטרתית
כוחות משטרה רבים ממרחב יהודה פועלים בביתר עילית לשמירה על הסדר הציבורי בעקבות שריפה. עשרות לוחמי אש וכבאיות ממשיכים במאמצי הכיבוי, בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד' מהמערך האווירי של המשטרה. מפקד מרחב יהודה במשטרה, נצ"מ אלי זיתון, קיים ערכת מצב עם ממ"ר יהודה של כיבוי והצלה ונציגי הרשות המקומית. זיתון הורה על המשך מאמצי הטיפול תוך שמירת הזירה מסקרנים ומתן אפשרות ללוחמי האש לפעול ללא הפרעה. המשטרה קוראת לציבור שלא להגיע למקום ולאפשר מעבר חופשי לרכבי ביטחון.קובי רוזן
יעקב אשר בהודעה חריפה נגד ההחלטה: "בג"ץ והיועמ"שית מזלזלים במורשת מרן"
יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר תוקף את החלטת בג"ץ והיועמ"שית כנגד אזכרת מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע ואמר: "מנותקים מהציבור, מיליון איש צעדו אחר מיטתו של מרן" (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
אנחת רווחה: האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר מהדסה לאחר ההליך הרפואי שעבר
בשורות טובות בין כסה לעשור: האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר לפני זמן קצר בחסדי שמיים מהמרכז הרפואי הדסה, לאחר הטיפול הלבבי שעבר בהצלחה (חסידים)חיים רוזנבוים
הישג לאסיר החרדי: רימוני ההלם נפסלו בבית המשפט
עתירה דרמטית שהגיש עצור ביטחוני הובילה להתערבות משפטית חסרת תקדים, לאחר שבית המשפט פסק כי נוהלי שירות בתי הסוהר בהפעלת רימוני הלם בפעילות מתוכננת לקויים, והורה לארגון לתקן אותם מיד ולהוכיח חוקיות לגבי שבעה מקרים (משפט)דניאל הרץ וב. ניסני