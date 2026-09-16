אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)

קובי ישראל