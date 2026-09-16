מבזקים נוספים
כלב נגוע בכלבת נמצא באזור חקלאי סמוך לשפרעם
משרד הבריאות מדווח כי היום (16 בספטמבר) התגלה כלב נגוע בכלבת באזור חקלאי סמוך לישוב שפרעם בגליל המערבי. מדובר בכלב מעורב גדול בצבע שחור-חום. שלושה אנשים שנחשפו לכלב הופנו לטיפול מונע. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעל חיים משוטט באזור בין 28.08.2026 ל-14.09.2026 מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות עכו (04-9955138) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים וסבון כ-10 דקות, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
אזרח ישראלי שוחרר מכלא בעיראק לאחר עשור ועונש מוות
בנימין חסין, אזרח ישראלי יליד כורדיסטן העיראקי, שוחרר היום לאחר למעלה מעשור בכלא בעיראק. חסין עלה לישראל בילדותו, וב-2014 חזר לבקר את סבו וסבתו. במהלך המלחמה בדאעש הצטרף לכוחות הכורדיים. ב-2015 התפתח עימות עם נהג מונית ששמע אותו מדבר עברית ואיים להסגירו לדאעש. הנהג נפצע ומת, וחסין נעצר. ב-2020 נגזר עליו עונש מוות בתלייה. בנובמבר 2025 הושגה "סולחה" עם משפחת הנהג לאחר תשלום כ-250 אלף דולר שגויסו מתרומות, והעונש בוטל. חסין צפוי להגיע לישראל בקרוב.קובי אטינגר
הגיע יומו: המחבל שחטף את לוחמי השיריון בתיעוד שזעזע את המדינה חוסל
ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה, חוסל בתקיפה מדויקת • לקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהרג סמל שקד דהן ז"ל | המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)דניאל הרץ
צה"ל חיסל ראש חוליית נוח'בה שהיה מעורב בחטיפת חיילים ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל בשבוע שעבר במרחב חאן יונס את ג'האד סמיח מחמוד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה בחמאס. המחבל פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהיתקלות מול לוחמי שריון מטנק מספר 3 ובחטיפת סרן עומר נאוטרה ז"ל, סמ"ר עוז דניאל ז"ל וסמל נמרוד כהן. בהיתקלות נפגע נהג הטנק סמל שקד דהן ז"ל. במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במארבים נגד כוחות צה"ל, ולאחרונה קידם מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תאונה בכביש 34 ליד יושיביה: גבר בן 50 פונה במצב בינוני
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (16:36) בכביש 34 סמוך ליושיביה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלה באגן.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מחלון בבני ברק
צעיר בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מחלון במוסד לימודים ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. לדברי חובשי איחוד הצלה, הנער נפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא קיבל טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו.קובי רוזן