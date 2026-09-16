הרשויות באיראן סגרו בצו משפטי את חשבון האינסטגרם של מסעדת "המטבח של ביבי" בטהרן, בעקבות פרסום סטורי ששילב את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המילה "קציצה" - מונח שהפך באיראן ללעג על חיסול בכירי משמרות המהפכה (בעולם)

יוסי נכטיגל