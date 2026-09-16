נתונים שנחשפו במאגר התנועה לחופש המידע מציגים תמונה יוצאת דופן של העסקת עובדים בעיריית בני ברק: 219 עובדים עברו את גיל 67, בעלות שכר שנתית של כ־38.6 מיליון שקל • 22 עובדים מעל גיל 70, 8 מעל גיל 80 ו־3 מעל גיל 90 • תגובת העירייה לטענות: “רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה” (חרדים)

קובי ישראל