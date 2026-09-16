מבזקים נוספים
מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו
בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים)אסף מגידו
מנהיג תקיף בלי פשרות: האדמו"ר מסלאנים שיבח את הגר"מ צדקה על המאבק בגיוס
האדמו"ר מסלאנים עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה בעיה"ק ירושלים | השניים שוחחו על חובת הקידוש השם במאבק נגד גזירת הגיוס, והאדמו"ר שיבח את עמדתם הנחרצת של חכמי ספרד שלא להגיע לשום פשרה |בסיום השיחה התבטא האדמו"ר: בכוח האמת לא תהיה שליטה לרשעים | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
אחרי המהלומות: המהלך החדש שנשקל מול עופר וינטר, נתניהו מתנגד
בסביבת ראש הממשלה בוחנים הפסקת אש מול וינטר • המטרה: לאפשר סיכום עודפים עם עוצמה יהודית | נתניהו מתנגד בשלב זה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
"אין על הקציצה של ביבי": הסטורי של המסעדה בטהרן עצבן את השלטון
הרשויות באיראן סגרו בצו משפטי את חשבון האינסטגרם של מסעדת "המטבח של ביבי" בטהרן, בעקבות פרסום סטורי ששילב את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המילה "קציצה" - מונח שהפך באיראן ללעג על חיסול בכירי משמרות המהפכה (בעולם)יוסי נכטיגל
מבטן האדמה: מנהרות הענק של חיזבאללה הושמדו | תיעוד נדיר
דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד חדש, חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי מצמרר אל תוך רשת התשתיות והתוואים התת-קרקעיים הסודיים והעצומים שהושמדו לחלוטין על ידי כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
מעל גיל 90 עם משכורות: הנתונים החריגים על הנעשה בעיריית בני ברק
נתונים שנחשפו במאגר התנועה לחופש המידע מציגים תמונה יוצאת דופן של העסקת עובדים בעיריית בני ברק: 219 עובדים עברו את גיל 67, בעלות שכר שנתית של כ־38.6 מיליון שקל • 22 עובדים מעל גיל 70, 8 מעל גיל 80 ו־3 מעל גיל 90 • תגובת העירייה לטענות: “רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה” (חרדים)קובי ישראל
חיפושים אחר אישה נעדרת בת 61 ממזרח ירושלים
משטרת ירושלים ולוחמי מג"ב ממשיכים בחיפושים אחר פאטמה רג'בי (61) ממזרח ירושלים, הנעדרת מזה מספר ימים. הפעילות החלה ביום ראשון והכוחות פועלים באופן רציף תוך הפעלת אמצעים מבצעיים וטכנולוגיים. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב והנחה על המשך הפעולות. המשטרה קוראה לכל מי שיש בידיו מידע לדווח למוקד 100 או לתחנת שלם בטלפון 02-6207410.קובי רוזן
בקודש פנימה; התרנגולים הובאו אל חדרי הספרים של גדולי הדור
ימים אחדים לפני יום הכיפורים, הובאו אל חדרי הספרים במעונם של ראשי הישיבה, חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן והגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגולים, ובמעמד רווי הוד ערכו ראשי הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמדים המרגשים (חרדים)חיים רוזנבוים