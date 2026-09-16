מבזקים נוספים
חרדה בעולם התורה: הידרדרות במצבו של זקן רבני 'תל אביב' הגאון רבי מרדכי אויערבאך
דאגה עמוקה בעולם התורה: בשעה האחרונה חלה הידרדרות חמורה במצבו של הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | הרב הועבר למחלקת 'טיפול נמרץ', העתירו לרפואתו השלימה של האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
חרדה בעולם התורה: הדרדרות במצבו של זקן רבני 'תל אביב' הגאון רבי מרדכי אויערבאך
דאגה עמוקה בעולם התורה: בשעה האחרונה חלה הידרדרות חמורה במצבו של הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב | הרב הועבר למחלקת 'טיפול נמרץ', העתירו לרפואתו השלימה של האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
מאות משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של 'אחוות תורה' - צפו
בין כסה לעשור: למעלה מ-600 משתתפים כעת בכנס ירחי כלה הרביעי של תנועת אחוות תורה, במלון רמדה בירושלים - צפו בגלריה (חרדים)אסף מגידו
אחרי המהלומות: המהלך החדש שנשקל מול עופר וינטר, נתניהו מתנגד
בסביבת ראש הממשלה בוחנים הפסקת אש מול וינטר • המטרה: לאפשר סיכום עודפים עם עוצמה יהודית | נתניהו מתנגד בשלב זה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חסידי נדבורנה יסדו בית מדרש בירושלים, האדמו"ר הגיע ופצח בריקוד
ברוב התרגשות חגגו חסידי נדבורנה את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר הופיע בהדרו, ולאחר קביעת מזוזות ותפילת ערבית, ערך טיש לחיים, נשא דברות קודש, ולאחר מכן פצח בריקוד של שמחה מתוך התלהבות (חסידים)חיים רוזנבוים
"אין על הקציצה של ביבי": הסטורי של המסעדה בטהרן עצבן את השלטון
הרשויות באיראן סגרו בצו משפטי את חשבון האינסטגרם של מסעדת "המטבח של ביבי" בטהרן, בעקבות פרסום סטורי ששילב את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המילה "קציצה" - מונח שהפך באיראן ללעג על חיסול בכירי משמרות המהפכה (בעולם)יוסי נכטיגל
מבטן האדמה: מנהרות הענק של חיזבאללה הושמדו | תיעוד נדיר
דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד חדש, חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי מצמרר אל תוך רשת התשתיות והתוואים התת-קרקעיים הסודיים והעצומים שהושמדו לחלוטין על ידי כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
מעל גיל 90 עם משכורות: הנתונים החריגים על הנעשה בעיריית בני ברק
נתונים שנחשפו במאגר התנועה לחופש המידע מציגים תמונה יוצאת דופן של העסקת עובדים בעיריית בני ברק: 219 עובדים עברו את גיל 67, בעלות שכר שנתית של כ־38.6 מיליון שקל • 22 עובדים מעל גיל 70, 8 מעל גיל 80 ו־3 מעל גיל 90 • תגובת העירייה לטענות: “רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה” (חרדים)קובי ישראל