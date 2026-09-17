צה"ל מקיים בוחן פתע רב-זרועי במספר מוקדים בארץ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעריך כי הלחימה מול טהרן בדרך לסיום וחושף כי המגעים להסכם מתנהלים "באופן ישיר" • ברקע ההצהרות, טראמפ ייוועד עם מנהיגי המפרץ בשולי עצרת האו"ם בניו יורק כדי לדון בהמשך הצעדים • ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש גם כן עם הנשיא, אך מועד לפגישה טרם נקבע (אקטואליה)

יוסי נכטיגל