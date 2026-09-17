תאונה בין שני רכבים בירושלים - 5 נפגעים קל

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טראמפ מכריז: ה"מלחמה עם איראן קרובה לסיום" | בשבוע הבא: פגישת הנשיא עם מנהיגי מדינות המפרץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעריך כי הלחימה מול טהרן בדרך לסיום וחושף כי המגעים להסכם מתנהלים "באופן ישיר" • ברקע ההצהרות, טראמפ ייוועד עם מנהיגי המפרץ בשולי עצרת האו"ם בניו יורק כדי לדון בהמשך הצעדים • ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש גם כן עם הנשיא, אך מועד לפגישה טרם נקבע (אקטואליה)יוסי נכטיגל
המהפך של הסופ"ש: מהיום החם – לגשמים, רוחות וצניחה בטמפרטורות
היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, אך השינוי בדרך: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו וגשמים ירדו בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים. בשבת קודש: טפטופים עד הצהריים (התחזית)כיכר השבת
צה"ל מקיים בוחן פתע רב-זרועי במספר מוקדים בארץ
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החלו בבוחן פתע משותף במספר מוקדים ברחבי הארץ, שיימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנו-לוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, כשירות פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026.ב. ניסני
בימי הרחמים והסליחות | המסע המיוחד של האדמו"ר מארה"ב בבני ברק • צפו
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)חיים רוזנבוים
תורה והוראה; מאתיים רבנים ודיינים מארה"ב התכנסו תחת קורת גג אחת
כמאתיים מורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארה"ב התכנסו ליום עיון גדוש ומרומם ביוזמת 'מרכז ההוראה'| במהלך היום שמעו הרבנים שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות חמורות בד' חלקי שולחן ערוך (חרדים)חיים רוזנבוים
שליח חב"ד עבר תקיפה מזעזעת באמצע הרחוב: "חטפו לי את הכובע ובעטו בי"
הרב צמח מזרחי הותקף בתחנת אוטובוס באזור היהודי במילאנו | שלושת החשודים נעצרו על ידי המשטרה ונלקחו לחקירה (בעולם)קובי ישראל
מעצמת התורה הצעירה; אלפי ילדי ארה"ב חגגו סיום 'ששה סדרי משנה' במעמדי הוד
חג התורה בריכוזים החרדיים בארה"ב: אלפי ילדי חמד מוויליאמסבורג, מונסי ולייקווד התכנסו למעמדי סיום ענקיים ומרגשים לרגל גמירה של ששה סדרי משנה במסגרת ארגון 'קנין משנה' | הילדים חגגו סביב שולחנות ערוכים מכל טוב ונהנו מהצגות ענק מושקעות שהחדירו בהם את אהבת התורה | צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
חרדה בשרון: טיל שנגנב מצה"ל נורה לעבר בית מגורים
טיל לאו שנגנב מצה״ל נורה לעבר בית שבו מתגורר בכיר בארגון פשיעה בג׳לג׳וליה | אין נפגעים, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים (בארץ)משה בשן