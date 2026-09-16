מעמדי סיום ענקיים ומרגשים נערכו בימים האחרונים בשלושת הריכוזים החרדיים הגדולים בארצות הברית, וויליאמסבורג, מונסי ולייקווד, לרגל סיום ששה סדרי משנה על ידי אלפי ילדי תשב"ר במסגרת ארגון 'קנין משנה'.

האירועים המרכזיים התקיימו באולמות ענקיים בערים הללו, אשר צרים היו מלהכיל את המוני ילדי החמד, לצד רבנים, מחנכים והורים נרגשים שהגיעו לרוות נחת יהודי אמיתי מלומדי התורה הצעירים.

מהלכם של המעמדים עמד בסימן יקרא דאורייתא, כאשר תלמידי התשב"ר הסבו סביב שולחנות ערוכים מכל טוב, כיד המלך, כראוי לחתני התורה ששיננו וקנו ידיעות מקיפות בסדרי המשניות.

במהלך התוכנית המייסטרהפטית והמושקעת שנערכה לכבודם, נהנו הילדים משלל מיצגים ותוכניות תוכן ייחודיות. במרכזם עמדו הצגות חינוכיות מרהיבות בהפקת ענק, אשר הטיבו להמחיש ולהחדיר בלבבות הצעירים את ערך עמל התורה, אהבת השתדלות בלמידה והחשיבות של שינון המשניות.

הרבנים והמחנכים שהשתתפו במעמדים העלו על נס את הפעילות הברוכה של ארגון 'קנין משנה', אשר מצליח להעמיד דורות של תלמידי חכמים צעירים, והביעו תפילה כי זכות עמל התורה של תינוקות של בית רבן תעמוד לכלל ישראל.