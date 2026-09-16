חרדה בשרון: טיל שנגנב מצה"ל נורה לעבר בית מגורים

טיל לאו שנגנב מצה"ל נורה הלילה (רביעי) לעבר בניין מגורים בג'לג'וליה בו מתגורר בכיר בארגון פשיעה. אין נפגעים באירוע, הרקע ככל הנראה פלילי.

לאו היא רקטת כתף חד-פעמית מתוצרת ארצות הברית. שוטרים הגיעו לזירה עם קבלת הדיווח, ופתחו בסריקות ומצוד אחר החשודים במעשה. לצד איסוף ממצאים וראיות מהזירה.

לפי הודעת המשטרה, "שוטרי תחנת קאסם פתחו בחקירה לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח בדבר ירי פריט אמל״ח צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים. אין נפגעים באירוע".

"בתום הטיפול בזירה הועברו הממצאים להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של משטרת ישראל".

ג'לג'וליה היא מועצה מקומית ערבית-מוסלמית במחוז המרכז בישראל, 3 ק"מ מזרחית לכפר סבא.