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התחזית המלאה

המהפך של הסופ"ש: מהיום החם – לגשמים, רוחות וצניחה בטמפרטורות

היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, אך השינוי בדרך: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו וגשמים ירדו בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים. בשבת קודש: טפטופים עד הצהריים (התחזית)

ירושלים (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (חמישי) יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף. הלילה: מעונן חלקית. לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו סופות רעמים בודדות. הרוחות יתחזקו במרבית האזורים.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 21-35

חיפה: 23-30

טבריה: 22-36

צפת: 21-32

אילת: 30-41
מזג האווירהתחזית

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