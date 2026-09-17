משרד הבריאות הוציא צו הפסקה מינהלי לבריכות שחייה בקצרין

מבזקים נוספים
תיראו מופתעים: הדו"ח המדהים של האו"ם על המלחמה באיראן - וכך הגיבה ארה"ב
וועדת חקירה עצמאית חקרה את התנהלות ארה"ב במהלך המלחמה באיראן | הארגון בדק גם את הצד האיראני והגיע למסקנות לגבי שני הצדדים אלו ה"ממצאים" (בעולם)כיכר השבת
הוא כבר לא מחייך: ישראל סגרה חשבון עם מחבל נוח'בה נוסף
דובר צה"ל הודיע כי חיסל מחבל נוח'בה "להסרת איום", שפשט בישראל בבוקר שמחת תורה הנורא | בתיעוד מאותו בוקר נורא נראה המחבל מחוייך כשנשקו בידו, כעת בס"ד נסגר המעגל (צבא)כיכר השבת
מי מממן את כל הציוד של יד שרה? התשובה מפתיעה
מנכ"ל יד שרה, משה כהן, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' וסיפר ליוסי סרגובסקי על המרוץ שמתרחש בימים אלה מאחורי הקלעים: חולים ומבוגרים שרוצים לצאת מבית החולים ולחגוג בבית, משפחות שזקוקות בדחיפות לחמצן, מיטה או כיסא גלגלים - וארגון אחד שמנסה להגיד "כן" לכל מי שפונה. במקביל, מכתב מיוחד של בית הדין מציע פתרון הלכתי למי שברשותו ממון שאינו שלו ואין באפשרותו להשיבו לבעליו (חרדים)יוסי סרגובסקי
״מה עשו פה?״: כוכבת הילדים דורשת 300 אלף שקל מהליכוד
כוכבת הילדים מאייקי טוענת כי הליכוד השתמש בשירה ללא אישור, ודורשת פיצוי, הוצאות משפטיות והתנצלות (חדשות)משה כהן
אימה בתימן: תושבים בורחים בסירות רעועות; המדינה מוכת כאוס ורעב
עדויות שהגיעו לידי 'רויטרס' מתארות מציאות חדשה בתימן בעקבות פרוץ המלחמה בין סעודיה לחות'ים | לפי הדיווחים, אלפי תושבים בורחים מתימן מוכת הכאוס והרעב בניסיון לחפש חיים טובים יותר לאחר פרוץ הקרבות (חדשות)כיכר השבת
מצמרר: "לא תועיל לו התפילה ביו"כ, יש עליו קטרוג המעורר דינים וצרות"
ערב יום הכיפורים. רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל נרעד ונסער. הוא מדבר שוב ושוב על החובה לפייס ולהתפייס, עד שבאופן חריג הוא מזהיר את תלמידיו המצפים לשידוך באופן פלאי (חרדים)אסף מגידו
זה שמו של האברך כבן 20 שנהרג מנפילה מגובה | ברוך דיין האמת
כונני הצלה ביצעו לפני זמן קצר החייאה על אברך שנפל מגובה חמש קומות בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל, לאחר מאמצי ההחייאה שלמרבה היגון והצער לא צלחו, הכוננים קבעו את מותו של הבחור במקום • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (ארץ)דניאל הרץ
מה גרם לעשרות ראשי גמ"חים מכל הארץ להתכנס בבית הגרמ"ה הירש?
עשרות ראשי גמ"חים מכל ריכוזי היהדות החרדית הגיעו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בעקבות המיזם ההלכתי לבעיה שמטרידה לא מעט יהודים דווקא לקראת יום הכיפוריםנחמן שטרנהרץ