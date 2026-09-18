צעירה בת 25 חולצה ממוות לאחר תגובה אלרגית חריפה בנתב"ג

מבזקים נוספים
ארה"ב אישרה ויזות לבכירי איראן - אבל אבו מאזן נשאר בחוץ
מחלקת המדינה אישרה כניסה לנשיא איראן ושר החוץ לעצרת האו"ם • אבו מאזן נדחה בשנית ברציפות | ההבדל המדיני (בעולם)יוסי נכטיגל
איראן משקמת במהירות את המתקן שהותקף פעמיים בידי ישראל וארה"ב - והפעם עם הגנה משופרת
צילומי לוויין חושפים פעילות בנייה נרחבת במתקן שהותקף באוקטובר 2024 ובמרץ 2026 על ידי ארה"ב וישראל • איראן הקימה יריעת כיסוי מעל המתקן התת-קרקעי ומחזקת את ההגנה | המתקן שימש לפיתוח חומרי נפץ בפרויקט אמאד (בעולם)יוסי נכטיגל
היום: ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם בצפון הארץ | יום כיפור: עלייה במידות החום
התחזית העדכנית מלמדת כי בימים הקרובים צפוי מהפך משמעותי במזג האוויר, עם עלייה בטמפרטורות לקראת היום הקדוש, יום צום הכיפורים (בארץ)כיכר השבת
שלושה נפגעים בתאונה בין שני רכבים בשדרות בגין בירושלים
שלושה אנשים נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 50 שדרות מנחם בגין בירושלים. שני נפגעים בגילאי 20-35 פונו לבית החולים במצב קל עד בינוני, ונפגע שלישי טופל בזירה במצב קל. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי במקום.קובי רוזן
גבר בן 30 נהרג באירוע אלימות באשקלון
גבר כבן 30 נהרג באירוע אלימות ברחוב יפה נוף באשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 01:32. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו לאחר שמצאו אותו ללא סימני חיים.קובי רוזן
צעיר כבן 20 בהחייאה לאחר שנפגע מרכב בחדרה
צוותי איחוד הצלה מבצעים החייאה על צעיר כבן 20 שנפגע מרכב ברחוב פרופ' דן שכטמן בחדרה. מצבו של הנפגע קשה.קובי רוזן
האמת והשלום אהבו; האחים האדמו"רים מנדבורנה נפגשו לשיחת פיוס היסטורית
לאחר חמש שנות נתק, נרשמו רגעי קורת רוח מרובים ברחובות קריית נדבורנה בבני ברק | האדמו"ר מנדבורנה אירח בביתו את אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים לשיחה מרוממת בליל שישי של עשרת ימי תשובה | כיכר השבת עם כל הפרטים, על העסקנים שעמדו מאחורי תווך השלום, ותוכן השיחה של האחים האדמו"רים בו הרחיבו בזיכרונות משותפים על אביהם בעל ה'באר יעקב' זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים
במניין מצומצם; הרבי מרמת אהרן השליך את העוונות לתוך קערת דגי הנוי
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, אמר האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את סדר ה'תשליך' אל תוך קערת מים שבה שחו בנחת דגי נוי | בסיום המעמד פצח הרבי בריקוד נלהב סביב קערת הדגים, אשר ודאי הצטרפו גם הם לשירה ממעמקי המים (חסידים)חיים רוזנבוים