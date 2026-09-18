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בגלל ציפור: מטוס קרב אמריקאי התרסק באימון - הטייס נפלט ברגע האחרון

מטוס קרב מסוג F-16 התרסק במהלך טיסת אימונים במישיגן • הטייס נפלט בטרם ההתרסקות ומצבו יציב | חשד לפגיעת ציפור במנוע (בעולם)

(צילום מסך, מתוך הרשתות החברתיות)

מטוס קרב מסוג F-16 של המשמר הלאומי של טקסס התרסק אתמול (חמישי) במהלך טיסת אימונים במחוז גראנד טראברס שבמדינת מישיגן שבארצות הברית. הטייס, שהיה היחיד על המטוס, הצליח להיפלט לפני ההתרסקות ומצבו יציב.

ההתרסקות אירעה בסביבות השעה 14:00 בצהריים לפי שעון מקומי, כאשר המטוס השתתף בתרגיל אימון בבסיס באלפנה. על פי הקלטות רשת הקשר שנקלטו באתר LiveATC.net - שירות עולמי המשדר הקלטות של בקרת התנועה האווירית - נשמעה קריאת מצוקה: "יש לנו קריאת מצוקה, נראה שהמנוע איבד כוח והטייס נפלט".

טייס צבאי נוסף שהיה באזור דיווח לפקחי התנועה האווירית: "אני מעריך שהמטוס שלהם נפגע מציפור. נראה שהם איבדו מנוע ונפלטו, אבל אנחנו רואים הרבה עשן שחור, שאנחנו מעריכים שמגיע מה-F-16 שהתרסק".

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

על פי סוכנות הידיעות AP, המטוס שייך למשמר הלאומי של טקסס והגיע למישיגן במסגרת תרגיל אימון. לפי רשת CNN, כדור אש נצפה בשדה הסמוך לבתים באזור. איש מלבד הטייס לא נפגע, והוא מטופל במצב יציב בבית החולים המקומי, כך מסרה המשטרה.

בעקבות ההתרסקות פונו כל התושבים ברדיוס של כ-1.6 קילומטרים מהאזור בשל מה שתואר כ"דליפה כימית מסוכנת הקשורה להתרסקות המטוס". כמו כן, כל מטוסי המשמר הלאומי האווירי של טקסס שהיו במישיגן לצורך האימון קורקעו באופן מיידי.

שלי דורנבוס ובעלה, שהיו בדרך חזרה לביתם כשראו את כדור האש, אמרו לרשת CNN: "יכולנו לשמוע הדי פיצוצים. שאלנו שוטר מה אנחנו שומעים תוך כדי נסיעה, והוא אמר לנו שזה התרסקות מטוס קרב והפיצוצים שאנחנו שומעים הם תחמושת". פרד סובק בן ה-65 סיפר ל-AP כי נסע בהמשך הכביש וראה "כדור אש ענקי בשדה" סמוך לבתים.

צבא פתח בחקירה לבירור נסיבות ההתרסקות. ב-CNN צוין כי אם המטוס אכן נפגע מציפור, אין זה אירוע חריג - אלפי מטוסים נפגעים מציפורים ומבעלי חיים אחרים בארצות הברית מדי שנה, על פי מאגר הנתונים של רשות התעופה הפדרלית (FAA) לפגיעות בחיות בר. בטראברס סיטי לבדה - מקום ההתרסקות - דווח על 41 פגיעות בשנת 2025.
ארה"בהתרסקות מטוסF-16מישיגן
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