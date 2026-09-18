ארה"ב אישרה ויזות לבכירי איראן - אבל אבו מאזן נשאר בחוץ

למרות המתיחות והאיומים ההדדיים, ארצות הברית אישרה ויזות לבכירי המשטר האיראני, הנשיא מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י, לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בשבוע הבא. במקביל, דחתה וושינגטון בשנה השנייה ברציפות את בקשת הוויזה של יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן).

מחלקת המדינה מסרה כי מדובר בוויזות ל"משלחת הליבה" של איראן, אך לא ציינה במי מדובר. גורמים אמריקנים ששוחחו עם סוכנות הידיעות AP ציינו כי מדובר בפזשכיאן ועראקצ'י - דמויות שנתפסות יותר פרגמטיות ברפובליקה האיסלאמית.

על פי הודעת מחלקת המדינה, המשלחת האיראנית תהיה "קטנה יותר מזו של השנה שעברה" ותהיה תחת הגבלות נסיעה. "המשלחת תתמודד עם איסורים על רכישת מוצרי יוקרה וסחורות אחרות בהתאם למדיניותנו", נמסר.

גם בכינוס הקודם, שנערך לפני "שאגת הארי" אך אחרי התקיפה האמריקנית של מתקני הגרעין (מבצע "פטיש חצות"), אושרו ויזות מוגבלות לדיפלומטים מאיראן, אם כי הוטלו עליהם מגבלות תנועה חריגות - כולל איסור על רכישת מוצרי יוקרה וצמצום התנועה לאזורים חיוניים בעיר בלבד.

בכינוס המתוכנן מתוכננת גם פגישה של הנשיא דונלד טראמפ עם מדינות המפרץ על "רעיונות לאחר המלחמה". ב-AP צוין כי ארה"ב, המדינה המארחת של מטה האומות המאוחדות, מוגבלת במידה מסוימת ביכולתה למנוע ממנהיגים זרים להגיע לכינוס העצרת הכללית, אך זה לא מונע ממנה לדחות בקשות לוויזה.

אבו מאזן נדחה בשנית

את הרשות הפלסטינית האשימה מחלקת המדינה ב"בינאום" המלחמה בין ישראל לחמאס על-ידי קידום צעדים בבתי הדין בהאג (בית הדין הפלילי הבינלאומי ובית הדין הבינלאומי לצדק), תשלום למחבלים פלסטינים שנכלאו בישראל, ובקשה לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית.

בנוסף, הזכירה וושינגטון בהצהרה את "כישלונה של הרשות ליישם רפורמות - בניגוד להתחייבויות שניתנו לארה"ב", ואת "הפעולות המתמשכות שחותרות תחת הסיכויים לשלום". במקביל, הובהר כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף.

הרשות הפלסטינית תקפה את ההחלטה: "צעדי ענישה והגבלות המוטלים על פקידים פלסטינים אינם תורמים לקידום השלום או למאבק באלימות. בשורה התחתונה, הם מעודדים כוחות הפועלים לקעקע את פתרון שתי המדינות ולהפיל את מציאות הכיבוש, ההתנחלות והסיפוח בכוח".

סוכנות הידיעות רויטרס ציינה כי 193 חברי העצרת הכללית יצביעו על מתן אישור לאבו מאזן לשגר הצהרה מוקלטת, כפי שקרה אשתקד. בחודש שעבר דווח כי בצל ההחלטה המסתמנת, אבו מאזן אף פנה לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, וביקש ממנו להתערב ולשכנע את הנשיא טראמפ להפוך את ההחלטה. עם זאת, כבר אז נטען כי הממשל אינו מתכוון לשנות את עמדתו בסוגיה.