איראן מקדמת במהירות את שיקום מתקן "טלקאן 2" במתחם הצבאי בפראצ'ין, שהותקף פעמיים בידי ישראל במהלך השנתיים האחרונות. צילומי לוויין שפורסמו על ידי המכון לביטחון ומדע בין-לאומי (ISIS) מצביעים על פעילות בנייה נרחבת במתקן ועל צעדים שנועדו לחזק את ההגנה עליו מפני תקיפות עתידיות מהאוויר.

המתקן בפראצ'ין שימש בעבר כאתר ניסויים בחומרי נפץ הקשורים לתוכנית הישנה של איראן לפיתוח נשק גרעיני. ישראל תקפה את המתקן באוקטובר 2024, והוא הותקף פעם נוספת במרץ 2026. לאחר התקיפה האחרונה, דובר צה"ל מסר כי "האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט אמאד, התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני בשנות ה-2000".

על פי צילומי הלוויין מ-13 בספטמבר, איראן הקימה יריעת כיסוי מעל המתקן התת-קרקעי הממוגן שנהרס, ובכך מסתירה את עבודות השיקום המתבצעות מתחתיה מפני צילומי לוויין או סיור אווירי. סביב המתקן ניכרת פעילות ערה של כלי רכב הנדסיים, משאיות עפר, דחפורים, משאבות ומערבלי בטון ומנופים.

עבודות התיקון והשיקום החלו ביוני. בשלב הראשון תיקנה איראן את חורי החדירה שנגרמו מפגיעת כמה פצצות חודרות בונקרים שהוטלו על המתקן ואטמה אותם בבטון. במקביל, איראן הקימה משטח בטון מחוזק חדש בצדו הימני של המתקן. בצד השמאלי נראית בנייתו של משטח נוסף שכבר הושלמה. לפי המכון, משטחי הבטון המחוזקים צפויים לספק למתקן הגנה נוספת מפני הדף במקרה של תקיפה מהאוויר.

התקיפה השנייה במרץ 2026 כללה שימוש במספר פצצות חודרות בונקרים שפוצצו את המבנה הפנימי וגרמו למבנים סביב לקרוס. במהלך השיקום שהחל במאי 2025, המכון זיהה התקנה של מבנה גלילי, שייתכן והיה כלי בלימה לחומרי נפץ. בהתחשב בדיוק התקיפות במרץ 2026, כלי הבלימה לחומרי נפץ הושמד ככל הנראה.

השאלות המרכזיות שנותרו פתוחות הן מדוע איראן ממשיכה לשקם את המתקן למרות התקיפות החוזרות, ומה תוכניותיה לגביו. מה שברור הוא שאיראן מחויבת לשיקום המתקן, התפתחות מדאיגה לאור ההיסטוריה הארוכה של מחקר ופיתוח נשק גרעיני שהתרחשו במקום.