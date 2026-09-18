מבזקים נוספים
כמאה אלף איש במעמד סליחות מרטיט בכותל: שורדי השבי והשידור לכיכר החטופים
מעמד מרכזי ברחבת הכותל עם שורדי השבי ובני משפחות חללים • שידור חי לכיכר החטופים ומסכי ענק על חומות העיר | ההיערכות למעמד האחרון במוצ"ש (חרדים)כיכר השבת
ערבי ישראלי נעצר: ניסה לסייע לחמאס ויצר קשר עם איראן
סולטן אבו אלהיג'א פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם • ניסה ליצור קשר עם גורמי מודיעין איראנים | כתב אישום הוגש (צבא וביטחון)ב. ניסני
תקפו באכזריות בקיוסק ברמת השרון; כתבי אישום נגד שני החשודים
שוטרי תחנת גלילות עצרו שני חשודים בעקבות תקיפה אלימה בקיוסק • הקורבן נפצע ופונה לבית חולים | כתב אישום הוגש בגין תקיפה וחבלה ממשית (משטרה)קובי רוזן
עיתונאית פלסטינית נעצרה בחשד למסחר עם איראן | מעצרה הוארך ב-7 ימים
כתבת בערוץ המקושר לאיראן נחקרת בחשד למסחר עם האויב והסתה • בית המשפט האריך את מעצרה עד ה-23 בספטמבר | החקירה נמשכת (משטרה)דוד הכהן
נער בן 17 נדרס למוות בחדרה: נהג הרכב נעצר לאחר שנפצע מירי
נער בן 17 נדרס למוות במתחם קניות וילג׳ בחדרה • נהג הרכב נפצע מירי ונעצר | המשטרה: רקע פלילי (בארץ)דוד הכהן
נציבת משטרת ניו יורק ביקרה באוהל לפני יום כיפור: "חוויה מיוחדת ומשמעותית"
נציבת משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש ביקרה באוהל הרבי בקווינס ערב יום כיפור • כתבה פתק אישי והתפללה בציון • "שומרת ישראל" - כך כינתה אותה דבורה הלברשטאם (חרדים)חזקי שטרן
בגלל ציפור: מטוס קרב אמריקאי התרסק באימון - הטייס נפלט ברגע האחרון
מטוס קרב מסוג F-16 התרסק במהלך טיסת אימונים במישיגן • הטייס נפלט בטרם ההתרסקות ומצבו יציב | חשד לפגיעת ציפור במנוע (בעולם)כיכר השבת
ארה"ב אישרה ויזות לבכירי איראן - אבל אבו מאזן נשאר בחוץ
מחלקת המדינה אישרה כניסה לנשיא איראן ושר החוץ לעצרת האו"ם • אבו מאזן נדחה בשנית ברציפות | ההבדל המדיני (בעולם)יוסי נכטיגל