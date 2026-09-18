ככה בפשטות; הילד מילא פח מים, ורבי אלימלך השליך את העוונות 

התיעוד מהשיחה עם הצעיר שהציג את עצמו כתושב עזה ממשיך להיחשף אחרי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ודיבר על חטיפת נתניהו מגיע קטע נוסף מהשיחה בו הוא מאיים: ״כמו שפתחנו את הגבול אליכם בקיבוצים אנחנו נבוא ונפתח אותו עליכם״ | במענה לשאלה את מי הוא רוצה לראות כראש ממשלת ישראל נתניהו או איזנקוט - הייתה לו תשובה אחרת לגמרי • צפו בתיעוד (חדשות)

משה אריה