טראמפ מודה בחדרים הסגורים: המלחמה באיראן פגעה ברפובליקנים

מבזקים נוספים
טיבי חשף את התוכנית להפלת נתניהו; בליכוד מיהרו להגיב: "פצצה תקשורתית"
יו"ר הרשימה המשותפת מגלה את התוכנית המשותפת עם גוש איזנקוט • "בלי המפלגות הערביות לא ניתן להחליף את הממשלה" | הליכוד: מפתחות המדינה בידי טיבי ועבאס (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פיקוד העורף: בוטל חשש לחדירת מחבלים ביצהר
פיקוד העורף הודיע כי נשלל חשש לאירוע חדירת מחבלים באזור יצהר שבשומרון. התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.ב. ניסני
טיבי: נחליף את יו"ר הכנסת עם גוש איזנקוט ונפעל להחלפת הממשלה
חבר הכנסת אחמד טיבי אמר בתוכנית "פגוש את העיתונות" כי המפלגות הערביות יחליפו את יו"ר הכנסת יחד עם גוש איזנקוט, וימליצו על מועמד הגוש. "נעשה גם יותר מהמלצה כדי להחליף את ממשלת נתניהו", הוסיף. לדבריו, "בלי המפלגות הערביות לא ניתן להחליף את הממשלה".כיכר השבת
כלב נגוע בכלבת אותר בחרמש
משרד הבריאות מדווח כי ב-18 בספטמבר 2026 התגלה כלב נגוע בכלבת ביישוב חרמש. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 1 ל-18 בספטמבר מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות נתניה או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים זורמים ובסבון כ-10 דקות, לחטא ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לפיצוץ מטען
כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו באורח קל ופונו לטיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. בתגובה, צה"ל תקף מספר תשתיות טרור במרחבים שונים בדרום לבנון, ביניהן עמדות תצפית ותשתיות שמהן פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחותיו.ב. ניסני
פצועים בדרום לבנון: כלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה | צה"ל מעלה כוננות לקראת יום הכיפורים
שני לוחמים נפצעו קל בדרום לבנון לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען שהכינו מחבלי חיזבאללה כנגד החיילים • בתגובה, צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה במרחב | כוננות מוגברת לקראת יום כיפור (צבא וביטחון)ב. ניסני
רוכב אופנוע נפצע בינוני בהחלקה בכפר ורדים
גבר בן 41 נפצע במצב בינוני לאחר שהחליק על אופנוע בכפר ורדים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 16:42. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן