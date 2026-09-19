על גדות הירקון: האדמו"ר ממיאלען נטל ידיים ממי הנחל

מבזקים נוספים
טהרה בערב היום הקדוש; מקווה מפואר נחנך בקריית יערים
במעמד רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור נחנך המקווה החדש של מוסדות 'חניכי הישיבות הספרדים' | המקווה הוקם בהידור רב בהוראת המרא דאתרא וייתן מענה לצמיחת היישוב (חרדים)חיים רוזנבוים
ערב יום הקדוש; הניגון העתיק המיוחס ל'בת עין' בקולו של החזן המיתולוגי מסלונים
במלאת שנה להסתלקותו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, נחשפת הקלטה נדירה ומרגשת של הניגון העתיק 'תכנת כל אלה', המיוחס להרה"ק ה'בת עין' מאווריטש זיע"א המושר בערגה בעיצומו של היום הקדוש | האזינו (חסידים)חיים רוזנבוים
באולפן 'כיכר': שחיטת תרנגול על פי כל החומרות | הטעות בנוסח שכולם עושים - והסכין שחדה יותר מלייזר
כמה עופות שוחטים בדקה? מה מחפשים על להב הסכין? איך בדיוק אומרים את הנוסח בלי לטעות, ומה עושים עם הדם? ערב יום הכיפורים, בתוכנית "זאת חליפתי" ב"כיכר השבת", יוסי עבדו נכנס עם הרב עזרי אוהב ציון, אל מאחורי הקלעים של אחד המנהגים העתיקים והמסקרנים של היום הקדוש | צפו (יום הכיפורים)יוסי עבדו
תאונת דרכים בכביש 886: 3 פצועים פונו לבית החולים
תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים אירעה הערב בכביש 886 סמוך לכרם בן זמרה. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו שלושה פצועים: גבר כבן 40 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים, אישה בת 73 במצב בינוני עם חבלות בחזה, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
3 נפגעים בתאונת דרכים קשה בכביש 866 בצפון
שלושה נפגעים בתאונת דרכים קשה בכביש 866 סמוך לכניסה לכרם בן זמרה. גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני ולכד ברכבו, ושתי נשים בנות 73 ו-23 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני וחבישות, והנפגעים פונו לבית החולים זיו בצפת. צוותי כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה הקשה.קובי רוזן
צה"ל עצר שני מחבלים שהציתו שריפה בחטיבת שומרון
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו אתמול (שישי) שני מחבלים שהציתו שריפה במרחב הסמוך לכפר בורקא בחטיבת שומרון. כוחות הביטחון הגיעו למקום בעקבות דיווח על ההצתה, סרקו את השטח ועצרו את השניים זמן קצר לאחר מכן. המחבלים הודו בביצוע ההצתה והועברו להמשך חקירה. באירוע לא היו נפגעים.ב. ניסני
המפקד שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בחאן יונס | הפרטים
מחמד סלימאן ביוק חוסל על ידי צה"ל בתקיפה מדויקת • פעל להטמנת מטענים ולשיקום יכולות חמאס | המשיך להפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)כיכר השבת
כשהחזן רועד והמראה משקרת, וכך תתכוננו נכון לצום יום הכיפורים | משדר מיוחד לערב היום הגדול
ממלחמת יום הכיפורים לשבעה באוקטובר: כשהגוף נשבר והרוח מחפשת מקלט, העיתונאי אריאל שרפר מעניק סיכום יפה | 25 שעות של אמת: המומחה מבאר מה קורה לנו ברגע שבין הסעודה המפסקת לתפילת הנעילה | דוקטור איתי זיו בראיון מיוחד על סטרואידים ומדוע מפלצת שרירים רואה עצמה קטנה | בין ה-AI ללב האנושי: המדריך המלא לצום, לרוח ולגוף (דבר ראשון)משה מנס