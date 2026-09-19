אישה נפגעה מאוטובוס בלוד ופונתה במצב בינוני

מבזקים נוספים
נער בן 17 ניצל ממוות לאחר תגובה אלרגית באשקלון
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של נער בן 17 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים באשקלון. החובשת בטי עמר מסרה כי הנער פיתח את התגובה לאחר שנחשף ללקטוז אליו הוא רגיש. היא הזריקה לו אפיפן (מזרק אוטומטי של אדרנלין) ומצבו התייצב. הנער פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
דיווח: גורם באיחוד האמירויות מכחיש רשמית את הטענות שהועבר מידע לנתניהו
גורם רשמי באיחוד האמירויות מגיב לטענות על אזהרה לישראל לפני 7 באוקטובר, על פי הדיווח מפי גורם רשמי של המדינה: "לא דנים בפרטים ברמת מנהיגי מדינות" (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
"אילו ידעתי על הזוועות לא הייתי מפרסם": אבו שחאדה מתחרט על מאמר שכתב ב-8 באוקטובר
יו"ר בל"ד מגיב לבקשת הפסילה של עוצמה יהודית ובן גביר • "מעולם לא קראתי לאלימות ולא תמכתי באירועי 7 באוקטובר" | התייחס לראשונה למאמר השנוי במחלוקת (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מחלוקת חריפה בצמרת הסעודית: הפסקת אש או מתקפת מחץ נגד החות'ים?
מתקפת הטילים החריגה של המורדים החות'ים על הבירה ריאד בשבת האחרונה, גורמת למחלוקת בצמרת: שר החוץ הסעודי דוחף להסכם דיפלומטי ומאידך שר ההגנה דורש מתקפה נחרצת (בעולם)יוסי נכטיגל
נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר עילית גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"
אברך מביתר עילית נעצר במעבר הגבול ונלקח לשירות צבאי • חסיד דרס הולך רגל במולדובה ונשאר במעצר 40 יום | סדרת הסתבכויות בדרך חזרה מאומן (חסידים)נחמן שטרנהרץ
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו
לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)יאיר טוקר
מעמד הסליחות הענק הלילה בכותל | כך תחזרו הביתה בתחבורה הציבורית
רבבות צפויים להגיע למעמד הסליחות המרכזי הלילה ברחבת הכותל המערב • בשל כך, קווי אוטובוס ורכבת קלה יפעלו כל הלילה | חניוני 'חנה וסע' ללא עלות (חרדים)דניאל הרץ
ערב היום הקדוש, גדולי הרבנים בראשות הראשל"צ חיזקו את תל אביב | גלריה
המונים מתושבי תל אביב השתתפו ערב יום הכיפורים בעצרת התשובה השנתית שהתקיימה במוסדות ביהמ"ד רשב"י בראשות הגאון רבי מרדכי משולם | במעמד השתתפו הראש"ל הגר"י יוסף, רב העיר הגר"ז כהן, רבה של ב"ב הגר"מ בן שמעון, הגר"ר רובין, הגר"ז כהן, כמו"כ השתתפו אישי ציבור. ח"כ יואב בן צור, סגר"ע תל אביב אלחנן זבולון, חברי מועצת העיר, יו"ר המועצה הדתית אלדד מזרחי ועוד (חרדים)חיים רוזנבוים