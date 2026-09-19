נער בן 17 ניצל ממוות לאחר תגובה אלרגית באשקלון

גורם רשמי באיחוד האמירויות מגיב לטענות על אזהרה לישראל לפני 7 באוקטובר, על פי הדיווח מפי גורם רשמי של המדינה: "לא דנים בפרטים ברמת מנהיגי מדינות" (פוליטי מדיני)

יוסי נכטיגל