הגשש הציל את הבן: כך נלכד המחבל שרצח במעיין

עשרות כדורים נורו לעבר בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבאונטריו וחדרו דרך החלונות • שוטר שאבטח את התפילה נפצע, השיב באש ונטרל את היורה שנפצע באורח קשה מאוד • נשיא בית הכנסת שחזר בצאת יום הכיפורים: "צעקתי לכולם לרדת על הרצפה וסגרנו את הדלתות" | החשד המרכזי בחקירה: פיגוע טרור (בעולם)

יוסי נכטיגל