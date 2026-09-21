לוחמי גולני ( צילום: צה"ל )

מערכת הביטחון מנהלה בימים אלו מתקפה רב-ממדית נרחבת לסיכול תשתיות הטרור בכל הזירות. כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פועלים ללא הפסקה בשילוב זרועות שונות, תוך שמירה על ערנות מרבית ופעילות מבצעית עוצמתית המכוונת לחנוק את קני הטרור בטרם יצליחו לבצע את מזימותיהם.

במבצע מהיר ומדויק שהתנהל בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב"כ, פשטו לוחמי יחידת דובדבן ומג"ב איו"ש על הכפר קבאטיה ועצרו שני מחבלים מסוכנים שתכננו לבצע פיגוע טרור רצחני בטווח הזמן המיידי. הפעולה המהירה והמדויקת של הכוחות קטעה את מזימת הדמים באיבה, ומנעה אסון שעלול היה להסתיים בשפיכות דמים. במקביל, בעקבות הפיגוע הרצחני במעיין עין ריא שבו נרצח נתנאל שקרון ז"ל בערב יום הכיפורים סמוך לנווה צוף, השלימו אתמול (ראשון) כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושב"כ בפיקוד חטיבת בנימין מבצע חטיבתי מקיף בכפר בידו – מקום מגוריו של המחבל. הכוחות סרקו למעלה מ-100 איתורים שונים בכפר, תחקרו יותר מ-90 חשודים, עצרו מבוקשים המעורבים בפעילות טרור ואיתרו רובה ציד מוסתר. בנוסף, במהלך ימי החג איתרו לוחמי דובדבן אמצעי לחימה רבים, ובראשם שני נשקי "קרלו" ומחרטה משולבת לייצור אמצעי לחימה. הממצאים מעידים על ניסיונות מתמשכים של ארגוני הטרור לשקם את יכולותיהם ולהכין תשתיות לפיגועים עתידיים.

( צילום: איחוד הצלה )

הלחץ המבצעי לא נפסק לרגע: הבוקר (שני) פתחו כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת אפרים במבצע רחב היקף בכפרים ברוקין וא-דיכ, שבו תחקרו הכוחות כ-80 חשודים נוספים וערכו סריקות יסודיות לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הפעילות נועדה לחנוק את תשתיות הטרור ולהחזיר את הביטחון לתושבי האזור.

בזירת הלחימה המקבילה ברצועת עזה, מקורות בחמאס דיווחו כי ביממה האחרונה לבדה נספרו 4 מחבלים שחוסלו ו-17 נוספים שנפצעו כתוצאה מסדרת תקיפות מדויקות של צה"ל ברחבי הרצועה. הפעילות ברצועה ממשיכה במקביל לפעילות ביהודה ושומרון, כאשר כוחות הביטחון שומרים על לחץ מתמיד על ארגוני הטרור.

גורמי ביטחון הבהירו כי מערכת הביטחון תמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד כל איום טרור, תוך שילוב מיטבי של כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב. הפעילות המבצעית הנרחבת משקפת את הנחישות למנוע פיגועים ולהגן על אזרחי ישראל בכל מחיר.