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מבזק בְּהַר קָדְשִׁי

במרכז השיכון החסידי מול חוף הים: האדמו"ר ערך עם קהל חסידיו תשליך

במעמד רווי הוד ערכו מאות חסידי סערט ויז'ניץ את מנהג התשליך בראשות האדמו"ר, במרכז הקריה בחיפה, מול חוף הים הנשקף מהשיכון החסידית | בסיום המעמד פצח האדמו"ר בניגוני הימים הנוראים תוך שהוא מעודד בעוז את השירה (חסידים)

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בתשליך | צילום: צילום: שרון לייבל David Cohen/Flash90
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לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)

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תיעוד עוצר נשימה מרגעי השיא הנשגב של השנה כולה: תקיעת השופר המהדהדת והתפרצות השמחה בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה, בסיום תפילת נעילה, במחיצת מנהיגי עולם התורה, ראשי הישיבה הגאון רבי דוב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש (חרדים)

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