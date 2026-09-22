מבזקים נוספים
בעיצומה של תפילת יום כיפור: גנב פרץ לישיבה באלעד, הבחורים חזרו לחדרים וגילו את הנזק הגדול
בחורי ישיבת תפארת הלוי באלעד חזרו לחדרם אחרי תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים וגילו שגנב פרץ לחדרים בזמן התפילה • הוא ניצל את תפילת הבחורים וגנב סכומי כסף גדולים מהחדרים כולל 3,000 שקלים שנאספו במקוואות לצורך 'רצופות' (עולם הישיבות)חזקי שטרן
על שפת הים באמריקה; האדמו"ר מסאטמר ובניו ערכו מעמדי 'תשליך'
בערוב היום של יום חמישי האחרון, יצא האדמו"ר מסאטמר בראש קהל חסידיו למעמד 'תשליך' על שפת הים בארה"ב | במקביל, יצאו בניו – הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד החסידות בירושלים, והגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, לעריכת המעמד | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
נתניהו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת של המיליארדר החרדי
ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובניהם יאיר ואבנר, התפללו ביום כיםור בבית הכנסת בביתו של המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד בירושלים שאף ניגש כחזן (חדשות)איציק אוחנה
מי ינצח את הרובוט? החוויה המשפחתית החדשה של סוכות
איך רואים כוכבים באמצע היום, מה קורה כשפוגשים רובוט כמעט אנושי - ואיזו חוויה חדשה מחכה למשפחות בסוכות? במדעטק הכינו חג שמתחיל בכדור הארץ ומגיע הרבה מעבר לו (תרבות)חני שטיין
על בטן ריקה: הצמח הממכר שמאיים על תימן
תיעוד נדיר מתוך מטעי הגת חושף את הדרך שבה הצמח נקטף ומתחדש במהירות, ואת התלות העמוקה בו בחיי היום־יום – לצד המחיר הכבד שהוא גובה מהמים, מהחקלאות ומהמשפחות בתימן. (חדשות בעולם)דני שפיץ
תקיעת השופר של הרב יגאל כהן בצאת יום כיפור | צפו
מאות מתפללים השתתפו בתפילות יום הכיפורים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק, שבראשות מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית | בצאת הצום, עם סיומה של תפילת נעילה, תקע הרב יגאל כהן בשופר תרועה גדולה | צפו (חרדים)חזקי שטרן
רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה בכביש 398 סמוך לנוקדים
גבר כבן 60 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 398 סמוך לנוקדים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 09:46. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הרוכב ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו.קובי רוזן
פאניקה בעורף הרוסי: המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק
בעקבות שורת פגיעות במתקני אנרגיה, רוסיה החלה להקים רשתות וסככות פלדה ענקיות סביב בתי הזיקוק ומאגרי הדלק (חדשות בעולם)דני שפיץ