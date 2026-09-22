פעולה ישראלית? סדרת פיצוצים עוצמתיים הרעידה הלילה את סוריה

בגיל 18 הוא כבר מפקד על יחידות עילית וטס ב-112 קמ"ש בתוך העיר, אך כשאדם קדירוב התבקש להקריא דוח מול אביו הרודן – הרשת לא הפסיקה לצחוק (חדשות בעולם)

דני שפיץ