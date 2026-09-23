סיוט בקרקעית הים: התגלית שהבריחה מאות תושבים מבתיהם

שוטרי ימת"א אילת מדדו נהג במהירות מטורפת של 217 קמ"ש בכביש 90 • בחקירה התברר כי נהג גם תחת השפעת סמים | כתב אישום בהליך מזורז והגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים (משטרה)

דניאל הרץ