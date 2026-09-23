נתפס עם בנזין: חייל צה"ל עומד מאחורי חיסול הדמים בשפרעם

בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | מסוע שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה בשעה שתיים בלילה | האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון