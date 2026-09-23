משרד החוץ הישראלי פרסם הודעה בה הוא ממליץ לישראלים השוהים באקוודור לנקוט משנה זהירות, לאחר שהרשויות המקומיות הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה. ההכרזה מגיעה בעקבות התפתחות ותחזיות של תופעת אל ניניו, תופעת אקלים הנגרמת מהתחממות חריגה של מי האוקיינוס.

על פי ההודעה, הרשויות באקוודור הנחו את הרשויות המקומיות לחזק את ההיערכות והמענה לאירועי מזג אוויר קיצוניים. תופעת אל ניניו משפיעה על דפוסי הגשם, הטמפרטורות והרוחות, ועלולה להביא באזורים מסוימים לגשמים עזים, הצפות, עליית מפלס נהרות ומפולות, לצד תנאי יובש וחום באזורים אחרים.

משרד החוץ מבקש מישראלים השוהים באקוודור לנהוג בזהירות מרבית, להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או נסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים. כמו כן, מומלץ להימנע מחציית נהרות, נחלים או כבישים מוצפים, גם אם מפלס המים נראה נמוך.

תופעות מזג אוויר קיצוניות דומות נרשמו בחודשים האחרונים במדינות שונות ברחבי העולם. בסוף אוגוסט, מערכת גשם חורפית חריגה הגיעה לישראל, כאשר גשמים ירדו בצפון ובמרכז הארץ עם חשש להצפות. באותה תקופה, אשה בשוויץ ניצלה בזכות התרעה ממשלתית ששלחה לטלפון הנייד שלה לפני שמטח ברד כבד פגע באזור.

במקרה חירום, ישראלים באקוודור יכולים לפנות למוקד החירום המקומי במספר 911. בעת חירום ניתן גם לפנות לקו החירום של שגרירות ישראל בקיטו שמספרו 59323971500+.