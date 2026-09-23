חוסל שר האוצר של חמאס: מוחמד אבו עלואן נמחק בחאן יונס

מבזקים נוספים
הפשקווילים שהופצו בערים חרדיות - "איראן זה כאן?" והאם "לדפוק בפטיש ב-2 בלילה זו מצווה?" | צפו
בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | מסוע שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה בשעה שתיים בלילה | האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
חרדי כבן 60 נפצע בבני ברק בעת בניית סוכה והוא פונה לבית החולים
גבר בן 60 נפל מכסא בבניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי • נחבל בגפיים ופונה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)כיכר השבת
נתפס במהירות של 217 קמ"ש תחת השפעת סמים - זה מה שקרה לאחר מכן
שוטרי ימת"א אילת מדדו נהג במהירות מטורפת של 217 קמ"ש בכביש 90 • בחקירה התברר כי נהג גם תחת השפעת סמים | כתב אישום בהליך מזורז והגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים (משטרה)דניאל הרץ
היערכות שיא בכותל לסוכות: אלו זמני מעמד ברכת הכהנים שיתקיים בשני מועדים
בהנהלת הכותל השלימו את היערכות לחג הסוכות הממשמש ובא • מעמד ברכת הכהנים יתקיים בשני מועדים בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות שכולות | הוצבו סוכות מהודרות ברחבת הכותל (חרדים)דוד הכהן
הח"כ הערבי המיועד מתפוצץ על ליברמן: "אני צריך להסביר לך מה הסכנה?!"
מועמד מפלגת 'עמך ישראל' מגיב בזעם להצעת ליברמן בנוגע לירדן • "זה פשוט הזייה לא נורמלית" | התקפה חריפה על יו"ר ישראל ביתנו (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פועל נהרג בקריית גת לאחר שכלובי ברזל נפלו עליו
פועל כבן 40 נהרג בתאונת עבודה במפעל ברחוב רחבת אייר בקריית גת. לפי דיווח איחוד הצלה, משטח כלובי ברזל נפל על הפועל. צוותי רפואה ביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום עקב הפציעות הקשות.קובי רוזן
נחשפה חוליית טרור משכם: תכננו להתנקש בבן גביר ברחפן נפץ
ימ"ר ש"י והשב"כ חשפו חוליית טרור משכם שתכננה שורת פיגועים. לפי כתב האישום, שני החשודים החזיקו ארסנל נשק רחב, גייסו מחבלים נוספים וביצעו אימוני ירי. בשנת 2024 תכננו השניים להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ, לאחר שצפו בסרטון שבו נראה מגיע לזירת פיגוע. אחד המחבלים אף ניסה לרכוש חלקי רחפן מסין לצורך ההתנקשות. בנוסף תכננו השניים פיגועי ירי, פיגועי דריסה ברכבי נפץ וחטיפת חיילי צה"ל. הוגשו נגדם כתבי אישום והם נעצרו עד תום ההליכים.קובי רוזן
משרד החוץ באזהרה חריגה למטיילים במדינה הדרום-אמריקנית | למי צריך לפנות?
הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל המדינה • תופעת אל ניניו צפויה להביא לגשמים עזים והצפות | משרד החוץ קורא לישראלים לנהוג בזהירות (בעולם)יוסי נכטיגל