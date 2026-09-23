צעיר בן 19 נפצע באירוע אלימות בטייבה - מצבו בינוני

היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, בשיחה עם ״כיכר השבת״ לאחר פסילת יו״ר בל״ד: ״קרה היום מה שלא קרה 20 שנה - ראש ועדת הבחירות בעצמו השתתף בהצבעה ותמך בפסילה״ • על טענת אבו שחאדה כי לא ידע את ממדי הטבח: ״טענה מתממת, מופרכת והזויה״

קובי ישראל