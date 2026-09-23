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האשמה חריפה

פדיחה רצינית: סופר זכה בפרס יוקרתי - זה מה שהתברר אחר כך

הסופר הקנדי-האיטי בן ה-38 זכה לאחרונה בפרס Prix du Roman Fnac היוקרתי |• קבוצת פעילים טוענת כי כלי זיהוי מצא 100% בינה מלאכותית בכתב היד | הסופר מכחיש בתוקף: 'המסורות שלי הן האיטיות וקריביות' (בעולם)

משמאל התמונה המקורית, מימין אחרי העריכה (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

סופר קנדי-איטי בן 38 שזכה לאחרונה בפרס Prix du Roman Fnac היוקרתי על ספרו "C'était ça ou mourir" ("זה היה זה או למות"), נמצא במרכז סערה לאחר שקבוצת פעילים האשימה אותו כי הספר נכתב בעזרת בינה מלאכותית. הסופר, שאף מועמד לפרסי הגונקור והרונדו היוקרתיים, מכחיש את ההאשמות בתוקף.

לפי הטענות שהועלו על ידי קבוצת Balance ton Claude ברשת X, בדיקות שנערכו למספר קטעים מחלקים שונים של כתב היד הגיעו לתוצאה חד-משמעית. "בדקנו כמה קטעים מחלקים שונים של כתב היד כדי להגיע לתוצאה זהה: 100 אחוז בינה מלאכותית", הצהירו. לדבריהם, כלי הזיהוי Pangram נחשב למדויק ביותר, עם סיכוי זניח לטעות העומד על פעם אחת בלבד לכל 24,400 בדיקות.

הסופר דחה את ההאשמות על הסף במסירה לעיתון 'ליברסיון'. "תמיד אהבתי יצירה וספרות. אני לא מבין מה יביא אותי להשתמש במכונה", מסר והוסיף: "המסורות שלי הן האיטיות וקריביות. הדימויים, החזרות והמקצבים הם המילה החיה, הם שלי". הוא ציין כי שוקד כעת על גיבוש תיק הוכחות יחד עם עורכיו, והדגיש כי הטיוטה הראשונה של הספר נכתבה עוד בשנת 2019, הרבה לפני פריצת מחוללי הטקסט.

מומחים רבים בתחום מבהירים כי כלים לגילוי בינה מלאכותית אינם אמינים לחלוטין. תוכנות שונות מעניקות לעיתים קרובות תוצאות סותרות על אותם הטקסטים, שכן הכללים והאלגוריתמים המונחים בבסיס התוכנות הללו בוחנים דפוסים סטטיסטיים ושפתיים מקובלים. לכן הם עלולים לסמן בטעות טקסטים אנושיים כתוצרי בינה מלאכותית – בייחוד כאשר מדובר בטקסטים הכוללים דיאלקטים אזוריים או ניבים קריביים.

הרומן מגולל את סיפורו של מורה הבורח מאלימות הכנופיות בהאיטי ומנסה לבנות את חייו מחדש בקנדה. הספר הפך להצלחה מסחררת וצפוי לצאת לאור בכ-20 שפות. בית ההוצאה לאור גראסה יצא להגנתו של הסופר ומסר כי ההאשמות הללו "פוגעניות באופן מחריד כלפי סופר בעל סיפור חיים יוצא דופן", והדגיש כי יצירתו היא מקורית ועוצמתית.

המקרה מצטרף לשורה של מקרים דומים בעולם הספרות, שבהם סופרים נאלצים להתמודד עם האשמות לגבי שימוש בטכנולוגיות חדשות. בעוד שכלי הבינה המלאכותית הופכים נפוצים יותר, השאלה כיצד לזהות באופן מהימן טקסטים שנכתבו בעזרתם נותרת פתוחה ומורכבת.
צרפתבינה מלאכותיתספר
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