משקפיים של חסד // הרב בן ציון נורדמן

אחד השיאים המרוממים ביותר בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק מתרחש מדי שנה במוצאי יום הכיפורים, בעריכת שולחנו הטהור של האדמו"ר מתוך התעלות וגילה של שמחה על שזכו לצאת זכאים בדין | בטיש השתתף גם אחיו של האדמו"ר, המשפיע האדמו"ר ממבקשי אמונה | שוקי לרר שם פעמיו אל מרכז החסידות ב'מאה שערים' ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)

חיים רוזנבוים