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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)

חדשות כיכר FM | צילום: צילום: כיכר השבת
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מבזקים נוספים

14:02

דרמה במשפט נתניהו: השופטים דחו את בקשת מנדלבליט

אביחי מנדלבליט ביקש לדחות את עדותו במשפט נתניהו עד לאחר הבחירות, בין היתר בשל פתיחת שנת הלימודים האקדמית. השופטים דחו לפי שעה את הבקשה (משפט)

משה כהן
14:01

פועל בן 50 נחתך ממסור חשמלי בנתיבות - מצבו בינוני

פועל כבן 50 נחתך בגפיו ממסור דיסק חשמלי במהלך עבודתו בשכונת נווה שרון בנתיבות. חובשי איחוד הצלה שריאל סגרון ואביחי חאמי העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

קובי רוזן
13:53

מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן

שורת אורות צבעוניים נראתה בשמי טהרן בשעות הערב, התיעוד הופץ במהירות ברשת והותיר את הצופים בניסיון להבין במה מדובר (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:49

הולך רגל בן 30 נפגע קשה מרכב סמוך למחסום ג'יב בירושלים

גבר כבן 30 נפגע הצהריים (12:33) במצב קשה מרכב סמוך למחסום ג'יב בירושלים. הפצוע סובל מחבלות בראש ובגפיים ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים שערי צדק.

קובי רוזן
13:49

עוצמה יהודית דחתה דרישה למשוך בקשה לפסילת הדמוקרטים

עוצמה יהודית הודיעה כי לא תמשוך את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. במפלגה טענו: "הגישה המתרפסת הזו מול השמאל, היא שהביאה לכישלון הרפורמה המשפטית".

כיכר השבת
13:46

חבר הכנסת מש"ס גונן על הציונות הדתית בבקשת הפסילה - כך זה הסתיים

ועדת הבחירות דחתה את בקשת הדמוקרטים לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ׳ ופייגלין | במהלך הדיון התעמת סגן יו״ר הוועדה, ח״כ ארז מלול, עם עו״ד ברנע: ״אתם מנסים לפרק כל דבר שלא לרוחכם, והיום זו הציונות הדתית״ (חדשות) 

קובי ישראל
13:39

ה-CIA באזהרה דרמטית לצרפת, ספרד ואיטליה: "פוטין מתכנן לתקוף אתכם" - כך זה יתבצע

שירות הביון האמריקאי העביר אזהרה חריגה לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה | התוכנית: שיגור כטב"מים מספינות סוחר במים התיכון | המטרה: השפעה פוליטית לקראת בחירות 2027 שיתקיימו בשלושת המדינות (בעולם)

כיכר השבת
13:38

צנח מהכיס - והאם נעלמה: רגע נטישה מצמרר תועד באוסטרליה

תיעוד דרמטי מאוסטרליה חושף רגע קורע לב שבו אם קנגורו נמלטת בבהלה, שומטת את הגור הקטן שלה ולא מביטה לאחור (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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