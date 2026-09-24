השופר הבכיר של המשטר באנקרה ומקורבו של ארדואן, מפרסם פוסט אימה חסר תקנה שבו הוא קורא למחוק את ישראל, להשתלט על שכנותיה ולשחזר בכוח את ימי האימפריה הטורקית | התרחיש הקיצוני המאיים להצית מחדש את האזור כולו (מדיני)

יהודה גליקמן