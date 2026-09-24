משרד הבריאות הודיע על פטירת ילד שאושפז ברמב"ם לאחר שחלה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה נדירה מסוג Naegleria fowleri. מחקירה אפידמיולוגית עלה כי הילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה ביותר - בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, ובישראל אובחנו בשנים האחרונות שלושה מקרים בלבד.

יוסי נכטיגל