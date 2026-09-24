מבזקים נוספים
"טיעוני קש": בג"ץ מחייב את קרעי לאשר את המינויים לתאגיד
שופטי בג"ץ הורו לשר התקשורת שלמה קרעי לאשר ארבעה מינויים למועצת התאגיד, וקבעו שייכנסו לתוקף גם ללא חתימתו; במקביל הוארכה כהונת המנכ"ל גולן יוכפז (משפט)משה כהן
נערה בת 17 נפצעה בינוני בתאונת קורקינט בנתניה
נערה בת 17 נפצעה באורח בינוני בתאונה עצמית ברחוב בקליר בנתניה. לפי עדויות עוברי אורח, הנערה החליקה מהקורקינט החשמלי ונחבלה בראשה. חובשי איחוד הצלה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים לניאדו כשמצבה בינוני.קובי רוזן
ילד נפטר מדלקת מוחית נדירה לאחר רחצה בכנרת
משרד הבריאות הודיע על פטירת ילד שאושפז ברמב"ם לאחר שחלה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה נדירה מסוג Naegleria fowleri. מחקירה אפידמיולוגית עלה כי הילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה ביותר - בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, ובישראל אובחנו בשנים האחרונות שלושה מקרים בלבד.יוסי נכטיגל
צה"ל: נתגלו פירים ונשק בקלקיליה, נעצרו 4 חשודים - החשד למנהרה נשלל
כוחות צה"ל, מג"ב ושב"כ ביצעו הלילה מבצע לאיתור אמצעי לחימה בקלקיליה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך הפעילות נתגלו שני פירים בעומק כ-12 מטרים, ובסמוך להם נמצאו רובה M16, רובה ציידים, אקדח ותחמושת. בנוסף נעצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור. צה"ל הבהיר כי לאחר חקירת הפירים נשללה הימצאות תוואי מנהרה ונשללה קרבתם לקו התפר. כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות במרחב לאיתור פירים ואמצעי לחימה נוספים.ב. ניסני
בשורה לציבור החרדי: בג"ץ שחרר את כספי החינוך שהוקפאו - ניצחון ענק בבית המשפט
בג"ץ שחרר את כלל כספי החינוך החרדי שהוקפאו בוועדת הכספים, ובהם שכר הגננות, בהישג לגפני וליועצת המשפטית של הכנסת (משפט)משה כהן
גנב 22 פעמים - בסוף הוא נתפס: כך נראה מסע הגניבות במצלמות האבטחה
חשוד בשנות ה-50 נהג להגיע לבתי עסק ולמלא שקיות במוצרים | במקרים מסוימים ניסה להימלט גם לאחר שנתפס |בסוף, המשטרה הצליחה לשים עליו את ידיה | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)כיכר השבת
פועל בן 50 נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בכפר כנא
גבר כבן 50 נפצע הצהריים (14:06) במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בכפר כנא. הפצוע סובל מחבלה בגב ומפונה על ידי צוותי מד"א למרכז הרפואי פוריה.קובי רוזן