פועל בן 50 נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בכפר כנא

מבזקים נוספים
בשורה לציבור החרדי: בג"ץ שחרר את כספי החינוך שהוקפאו - ניצחון ענק בבית המשפט
בג"ץ שחרר את כלל כספי החינוך החרדי שהוקפאו בוועדת הכספים, ובהם שכר הגננות, בהישג לגפני וליועצת המשפטית של הכנסת (משפט)משה כהן
גנב 22 פעמים - בסוף הוא נתפס: כך נראה מסע הגניבות במצלמות האבטחה
חשוד בשנות ה-50 נהג להגיע לבתי עסק ולמלא שקיות במוצרים | במקרים מסוימים ניסה להימלט גם לאחר שנתפס |בסוף, המשטרה הצליחה לשים עליו את ידיה | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)כיכר השבת
"נזרום במיליונים לישראל, לא נשאיר אבן על אבן" | חזון הדמים הטורקי
השופר הבכיר של המשטר באנקרה ומקורבו של ארדואן, מפרסם פוסט אימה חסר תקנה שבו הוא קורא למחוק את ישראל, להשתלט על שכנותיה ולשחזר בכוח את ימי האימפריה הטורקית | התרחיש הקיצוני המאיים להצית מחדש את האזור כולו (מדיני)יהודה גליקמן
ישראל חסמה עסקה חשאית: התפוצצה מכירת טילי S-400 לאמירויות
דיפלומטיה חשאית, לחץ ישראלי חסר מעצורים ומאבק איתנים אזורי: כך טורקיה ניסתה להיפטר מטילי ה-S-400 הרוסיים כדי לקבל מטוסי F-35 מתקדמים, ירושלים טרפה את הקלפים ברגע האחרון, והתעשייה הצבאית של ארדואן המשיכה לבעוט בעוצמה למרות כל הסנקציות (מדיני)יהודה גליקמן
דירת עראי: הסיפור המופלא של האיש שאיבד 658 עובדים בבוקר אחד
בזמן שקשר לבנו את השרוכים בגן, 658 מהאנשים שלו נשרפו בקומה ה-105 של מרכז הסחר העולמי | בלי שנייה אחת להתפרק, מדמם מבפנים, הווארד לוטניק החליט להפוך את החברה שלו לסיפור הצמיחה המרגש ביותר בעולם | קריאת השכמה (מגזין כיכר)דני שפיץ
במשך שנה הוא אסף שקל לשקל כדי שיוכל לרכוש ארבעת המינים | סיפור מטלטל
בפתח ביתי נעמד יהודי. מבטו נראה מעט נבוך ולא מורגל, כאילו אינו בטוח אם הגיע למקום הנכון. בחזותו הוא נראה שייך לציבור החרדי, אך שמתי לב למשהו לא מוגדר בדמותו – הליכתו, הנימוס המהוסס שלו והדרך שבה הביט במרכולתי שידרו חוסר ביטחון (מגזין כיכר)משה רבי
הצצה נדירה ומרתקת: אחרי הדיג בים - כך מייצרים טונה במפעלים • צפו
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית לבדיקת דגי טונה | בפרק השלישי והאחרון הוא מבקר במפעלים לייצור טונה בקולומביה, טורקיה, הודו ואקוודור • צפו (מגזין כיכר)חזקי שטרן