ישראל חסמה עסקה חשאית: התפוצצה מכירת S-400 לאמירויות

מערכת ה-S400 ( צילום: שאטרסטוק )

מתחת לרדאר של המזרח התיכון מתבשלת מלחמה חדשה שמטלטלת את צמרת הביטחון בירושלים ובאנקרה. רג'פ טאיפ ארדואן החליט לשחק באש, הוא מנסה לזרוק את סוללות ה-S-400 הרוסיות שהביאו עליו את זעמם של האמריקאים, והכול כדי לשים את הידיים בחזרה על מטוסי החמקן המתקדמים מסוג F-35.

מי שמתייצבת בקו החזית כדי לבלום את המהלך המסוכן הזה היא ישראל, שפועלת בכל הכוח למנוע את השדרוג האווירי של טורקיה. ובינתיים, למרות שנים של סנקציות חונקות, התעשייה הצבאית הטורקית ממשיכה לבעוט, לצמוח ולשגשג בלי עכבות. שנת 2019 תירשם כרגע שבו ארדואן פצץ את הכלים מול וושינגטון. תמורת סכום אסטרונומי של 2.5 מיליארד דולר, טורקיה רכשה מרוסיה את מערכות ההגנה S-400 והציתה סערה דיפלומטית חסרת תקדים. האמריקאים זעמו והזהירו שהמכ"ם הרוסי יחשוף את החתימה החמקנית של מטוסי ה-F-35 ויעביר את הסודות הלוהטים הישר לידיים של פוטין. וושינגטון לא היססה לרגע והורידה את הגרזן: טורקיה נבעטה בבושת פנים מתוכנית החמקנים היוקרתית – למרות שהייתה שותפה מלאה שייצרה למעלה מאלף רכיבים קריטיים למטוס העתיד. בדצמבר 2020 הונחתה מהלומת הסנקציות הקטלניות לפי חוק CAATSA: ראשי תעשיות הביטחון של אנקרה חטפו הקפאת נכסים, רישיונות היצוא האמריקאיים נמחקו, והצינור הפיננסי נסתם לחלוטין. התוצאה? מיליארדי דולרים של חומרה רוסית נשארו זרוקים חסרי תועלת במחסנים באנקרה, כסמל מביך למחיר הכבד של ההימורים של ארדואן.

תרגיל אווירי משותף מצרי-טורקי - צילום: المتحدث العسكرى @EgyArmySpox 10 10 0:00 / 2:05 תרגיל אווירי משותף מצרי-טורקי ( צילום: المتحدث العسكرى @EgyArmySpox )

חלון ההזדמנויות והמתווה החשאי להעברת הסוללות

בקיץ 2026, רגע לפני פסגת נאט"ו הדרמטית, דונלד טראמפ זורק עצם לארדואן ומאותת שהוא פתוח להסרת הסנקציות ולמכירת מטוסי ה-F-35 הנכספים – בתנאי אחד קטן אך רצחני: שהסוללות הרוסיות יעופו פיזית מאדמת טורקיה.

מאחורי הקלעים, הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל, בלומברג וכלי תקשורת מובילים מתפוצצים: מתגבש מתווה חשאי להעברת סוללות ה-S-400 וטליהן ישר לידיים של איחוד האמירויות בדובאי.

אלא שמוסקבה מחזיקה את המפתחות. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מאשר כי מתקיימים מגעים ומגדיר את האירוע כ"רגיש מאוד" – שכן פוטין מחזיק בווטו על כל העברה של חומרה רוסית צבאית. באנקרה כבר מפנטזים על חזרה לתוכנית החמקנים ורכישת עשרות מטוסים שיחזירו אותם למעמד-העל, אבל הדרך לשם רצופה מוקשים.

הבלם הישראלי – כך נתקעה העסקה ברגע האחרון

ואז הגיע הווטו הישראלי. לפי דיווחים דרמטיים שגעשו בכלי התקשורת בטורקיה, ירושלים הפעילה לחץ כבד ישירות על הנהגת איחוד האמירויות ודרשה ממנה לטרפד את העסקה. המטרה האסטרטגית של ישראל הייתה ברורה כשמש: לחסום בכל מחיר את הסרת הסנקציות ולמנוע מטורקיה לחזור לתוכנית החמקנים. בירושלים רואים ברכישת מטוסי F-35 על ידי ארדואן איום ישיר ואדום על העליונות האווירית של חיל האוויר, ולא היו מוכנים לעבור על כך בשתיקה.

התוצאה הדרמטית לא איחרה לבוא: באמירויות קיבלו רגלי קרח, עצרו את המהלך והעסקה כולה נתקעה עמוק בבוץ. בזמן שאנקרה מבוהלת ומחפשת "נוסחה חלופית" שתציל אותה, המאבק הזה מוכיח שוב שמאחורי הקלעים במזרח התיכון יש שחקן אחד שלא מוכן לתת לארדואן לפרוץ את הגבולות.

הבומרנג של וושינגטון – איך הסנקציות יצרו מפלצת

הניסיון האמריקאי לחנוק את תעשיית הביטחון הטורקית קיבל מפנה אירוני ומסוכן. מצד אחד, הגרזן של וושינגטון פגע בנקודות הרגישות ביותר: פרויקטי הדגל של ארדואן ספגו מכות אדירות, מטוס הקרב המתקדם KAAN נתקע בתלות קריטית במנועי GE אמריקאיים, טנק אלטיי ומסוקי האتاק גמגמו, ושוק חלקי החילוף למטוסי ה-F-16 נחסם בסכום אסטרונומי המוערך בכ-20 מיליארד דולר.

אלא שבמקום לקרוס תחת הלחץ, אנקרה הגיבה באגרסיביות והפכה את האמברגו לזרז מטורף לעצמאות טכנולוגית. שיעור הייצור המקומי זינק ל-85%, מספר חברות הביטחון התפוצץ לכ-4,500, ויותר מ-1,400 פרויקטים פעילים שוחררו לשטח. המספרים מדברים בעד עצמם: היצוא הביטחוני המריא מ-2.3 מיליארד דולר בלבד ב-2020 ליותר מ-10 מיליארד ב-2025 (וכ-11.2 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים), כשחברות כמו בייקאר הופכות למעצמות רחפנים עולמיות. הסנקציות לא שברו את טורקיה – הן הכריחו אותה לבנות מכונת מלחמה עצמאית, שעדיין מדממת בלי רכיבים זרים בפסגת הטכנולוגיה, אבל מוכיחה חוסן מבהיל.

מטוס קרב חמקן מסוג F-35 Lightning II ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב )

המפסידות והמרוויחות – מי באמת מנהל את המשחק באזור?

רעידת האדמה סביב סוללות ה-S-400 ומטוסי החמקן מטלטלת את כל הלוח האזורי, וכל שחקן מנסה לחשב מסלול מחדש:

ישראל: מסתערת על המגרש כדי לבלום כל סדק בחומה, ושומרת בשיניים על העליונות האווירית הבלתי מעורערת של חיל האוויר מול השאיפות של ארדואן.

איחוד האמירויות: לכודות בסד זמנים נפיץ. מצד אחד, הן זקוקות לכל מעטפת הגנה אפשרית מול האיום האיראני; מצד שני, הן מבינות שאי אפשר לכופף את וושינגטון – ובטח שלא לדרוך על הבהונות של ירושלים.

רוסיה: עומדת בצד ומרוויחה בגדול. מבחינת פוטין, כל עוד החומרה שלו נשארת במרכז הבמה והביקוש נשמר, הוא את שלו עשה.

מבוי סתום או פריצת דרך? הקלפים האחרונים של ארדואן

נכון לספטמבר 2026, התמונה בשטח רחוקה מלהיות סגורה: טילי ה-S-400 עדיין תקועים עמוק באדמת טורקיה, ומטוסי החמקן האמריקאיים ממשיכים להישאר בגדר פנטזיה רחוקה. אבל ארדואן לא מתכוון לעצור והוא שולף שפנים מכל הכיוונים. אנקרה בוחנת כעת נוסחאות "יצירתיות" להעלמת המערכות – החל מהשבתה מוחלטת ועד העברה חלקית – לצד האצה פראית של פיתוח מערכות הגנה מקומיות וחיפוש קדחני אחר קונים חלופיים (כמו קטאר שכבר הוזכרה כיעד חלופי).

אלא שוושינגטון שמה לו קיר בטון בדרך: בקונגרס האמריקאי ניצבת חומת אש דו-מפלגתית נוקשה ועיקשת, שטורפת כל סיכוי לחזרה מהירה לתוכנית ה-F-35. גם אם הסנקציות יוסרו ביום מן הימים, מכירת מטוסי הקרב האדירים תדרוש עוד אישורים מפרכים ומלחמות פוליטיות קשות שרחוקות מלהסתיים.

שחמט אזורי – המשחק רק מתחיל

בשורה התחתונה, נכון לספטמבר 2026, לוח השחמט האזורי פתוח לחלוטין. טילי ה-S-400 עדיין עומדים נצורים באדמת טורקיה, מטוסי החמקן האמריקאיים רחוקים מנחיתה באנקרה, והקרב הקשוח רחוק מסיום. המפגש הנפיץ בין הלחץ הדיפלומטי הישראלי, האמברגו של וושינגטון והמפלצת התעשייתית שארדואן טיפח במו ידיו יוצר מציאות חדשה ומרתקת – כזו שתמשיך להרעיד את המזרח התיכון ולשנות את כללי המשחק.

כי הסיפור על טילי ה-S-400 ומטוסי ה-F-35 מעולם לא היה סתם עוד עסקת נשק מסובכת. זהו מאבק איתנים חסר מעצורים שבו נמדדים שרירים בין טורקיה, ישראל, ארה"ב, רוסיה והאמירויות. התעשייה הצבאית של ארדואן אמנם יצאה מהתופת הזו מחוספסת וחזקה יותר, אבל הדרך חזרה לחיבוק אמריקאי מלא רצופה מוקשים, וכללי המשחק במזרח התיכון השתנו ללא הכר.