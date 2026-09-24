תיעוד מרומם: רגע לפני ליל התקדש חג של יום הכיפורים, נצפה הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, מתברך מאביו ומבקש מחילה על כל השנה | בהמשך הפציר הבן אצל אביו שיאציל עליו ברכתו שיזכה לקדש שם שמים בעולם | צפו בתיעוד המרטיט (חרדים)

חיים רוזנבוים